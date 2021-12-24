Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

Самые престижные и веселые: какие направления признали лучшими в 2021

Престижная премия в области туризма World Travel Awards определила лучшие места и бренды за 2021 год. Награды «забрали» лучшая авиакомпания, лучший аэропорт, лучшее направление для отдыха и туризма, лучшая достопримечательность и другие «лучшие» места.

1/13 Какие направления для отдыха, аэропорт и авиакомпания стали лучшими в 2021 году.
Фото: depositphotos.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/13 Лучшее направление для пляжного отдыха — Португалия, регион Алгарве.
Фото: depositphotos.com
3/13 Лучшее направление для городских развлечений — Москва.
Фото: depositphotos.com
4/13 Самое романтическое место в мире — Сейшельские острова.
Фото: depositphotos.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/13 Лучшее направление городского туризма — Санкт-Петербург.
Фото: depositphotos.com
6/13 Лучший аэропорт — Международный аэропорт Дубай.
Фото: depositphotos.com
7/13 Лучшая авиакомпания года — Emirates.
Фото: depositphotos.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/13 Главная достопримечательность — Мачу-Пикчу в Перу.
Фото: depositphotos.com
9/13 Лучшее место для семейного отдыха — Ямайка.
Фото: depositphotos.com
10/13 Лучшее направление для путешествий в Европе — Греция.
Фото: depositphotos.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/13 Лучший остров — Мадейра, Португалия.
Фото: depositphotos.com
12/13 Лучшее направление для путешествий — Чили.
Фото: depositphotos.com
13/13 Лучшее направление для отдыха — Мальдивы.
Фото: depositphotos.com

Лучшее направление для отдыха — Мальдивы.

Лучшее направление для путешествий — Чили.

Лучшее направление для путешествий в Европе Греция.

Лучшее направление городского туризма — Санкт-Петербург.

Лучшее направление для городских развлечений — Москва.

Лучший остров — Мадейра, Португалия.

Лучшее направление для пляжного отдыха — Португалия, регион Алгарве.

Лучшая авиакомпания Emirates.

Лучший аэропорт — Международный аэропорт Дубай.

Главная достопримечательность — Мачу-Пикчу в Перу.

Лучшее место для семейного отдыха — Ямайка.

Самое романтическое место в мире — Сейшельские острова.

World Travel Awards была учреждена в 1993 году для «признания, награждения и празднования выдающихся достижений во всех ключевых секторах индустрии путешествий, туризма и гостеприимства». Бренд World Travel Awards признан как высший знак отраслевого превосходства. В 2021 году премию вручают в 28 раз. Полный список победителей опубликован на сайте премии.

Новости путешествий,Фото,Emirates,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители