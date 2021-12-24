Престижная премия в области туризма World Travel Awards определила лучшие места и бренды за 2021 год. Награды «забрали» лучшая авиакомпания, лучший аэропорт, лучшее направление для отдыха и туризма, лучшая достопримечательность и другие «лучшие» места.

World Travel Awards была учреждена в 1993 году для «признания, награждения и празднования выдающихся достижений во всех ключевых секторах индустрии путешествий, туризма и гостеприимства». Бренд World Travel Awards признан как высший знак отраслевого превосходства. В 2021 году премию вручают в 28 раз. Полный список победителей опубликован на сайте премии.