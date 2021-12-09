Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
3 часа назад

Стюардесса сняла форму и показала запрещенные татуировки

В большинстве авиакомпаний не берут на работу бортпроводников с татуировками на видных местах: открытых частях рук, ног, шее и, естественно, лице. Но кто запретит, если они спрятаны под формой и не видны пассажирам?

Стюардесса по имени Мелисса Суарес (Melissa Suarez) работает в американской авиакомпании.
1/7 Стюардесса по имени Мелисса Суарес (Melissa Suarez) работает в американской авиакомпании.
Фото: @melbellee_
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Девушка живет в Майами и, несмотря на профессию, обожает татуировки.
2/7 Девушка живет в Майами и, несмотря на профессию, обожает татуировки.
Фото: @melbellee_
В большинстве авиакомпаний не берут на работу с татуировками на видных местах, но кто что скажет, если они спрятаны под формой?
3/7 В большинстве авиакомпаний не берут на работу с татуировками на видных местах, но кто что скажет, если они спрятаны под формой?
Фото: @melbellee_
У нее полностью забита левая нога, спина, и есть небольшие рисунки на руках.
4/7 У нее полностью забита левая нога, спина, и есть небольшие рисунки на руках.
Фото: @melbellee_
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
На бедре и икре у бортпроводницы изображены лица девушек, внешне похожих на нее саму.
5/7 На бедре и икре у бортпроводницы изображены лица девушек, внешне похожих на нее саму.
Фото: @melbellee_
В выходные она ходит в откровенной одежде на вечеринки, снимается в нижнем белье и публикует фото в купальниках.
6/7 В выходные она ходит в откровенной одежде на вечеринки, снимается в нижнем белье и публикует фото в купальниках.
Фото: @melbellee_
Чтобы закрыть рисунки на теле во время работы, она надевает рубашку с длинными рукавами, юбку по колено и плотные черные колготки.
7/7 Чтобы закрыть рисунки на теле во время работы, она надевает рубашку с длинными рукавами, юбку по колено и плотные черные колготки.
Фото: @melbellee_

Стюардесса по имени Мелисса Суарес (Melissa Suarez) работает в американской авиакомпании и живет в Майами. Несмотря на профессию, девушка обожает татуировки. У нее полностью забита левая нога, спина, и есть небольшие рисунки на руках. На бедре и икре у бортпроводницы изображены лица девушек, внешне похожих на нее саму.

Вне работы она ходит в откровенной одежде на вечеринки, снимается в нижнем белье и публикует фото в купальниках в своем Instagram-аккаунте, демонстрируя подписчикам свои татуировки. На работе же Мелисса выглядит иначе. Чтобы закрыть рисунки на теле, она надевает рубашку с длинными рукавами, юбку по колено и плотные черные колготки.

Новости путешествий,Фото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители