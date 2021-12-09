Стюардесса сняла форму и показала запрещенные татуировки

В большинстве авиакомпаний не берут на работу бортпроводников с татуировками на видных местах: открытых частях рук, ног, шее и, естественно, лице. Но кто запретит, если они спрятаны под формой и не видны пассажирам?
Стюардесса по имени Мелисса Суарес (Melissa Suarez) работает в американской авиакомпании и живет в Майами. Несмотря на профессию, девушка обожает татуировки. У нее полностью забита левая нога, спина, и есть небольшие рисунки на руках. На бедре и икре у бортпроводницы изображены лица девушек, внешне похожих на нее саму.
Вне работы она ходит в откровенной одежде на вечеринки, снимается в нижнем белье и публикует фото в купальниках в своем Instagram-аккаунте, демонстрируя подписчикам свои татуировки. На работе же Мелисса выглядит иначе. Чтобы закрыть рисунки на теле, она надевает рубашку с длинными рукавами, юбку по колено и плотные черные колготки.