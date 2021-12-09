Стюардесса сняла форму и показала запрещенные татуировки

В большинстве авиакомпаний не берут на работу бортпроводников с татуировками на видных местах: открытых частях рук, ног, шее и, естественно, лице. Но кто запретит, если они спрятаны под формой и не видны пассажирам?

1/7 Стюардесса по имени Мелисса Суарес (Melissa Suarez) работает в американской авиакомпании. Фото: @melbellee_ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Девушка живет в Майами и, несмотря на профессию, обожает татуировки. Фото: @melbellee_ 3/7 В большинстве авиакомпаний не берут на работу с татуировками на видных местах, но кто что скажет, если они спрятаны под формой? Фото: @melbellee_ 4/7 У нее полностью забита левая нога, спина, и есть небольшие рисунки на руках. Фото: @melbellee_ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 На бедре и икре у бортпроводницы изображены лица девушек, внешне похожих на нее саму. Фото: @melbellee_ 6/7 В выходные она ходит в откровенной одежде на вечеринки, снимается в нижнем белье и публикует фото в купальниках. Фото: @melbellee_ 7/7 Чтобы закрыть рисунки на теле во время работы, она надевает рубашку с длинными рукавами, юбку по колено и плотные черные колготки. Фото: @melbellee_

Стюардесса по имени Мелисса Суарес (Melissa Suarez) работает в американской авиакомпании и живет в Майами. Несмотря на профессию, девушка обожает татуировки. У нее полностью забита левая нога, спина, и есть небольшие рисунки на руках. На бедре и икре у бортпроводницы изображены лица девушек, внешне похожих на нее саму.