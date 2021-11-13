"Что ты творишь": стюардесса села на шпагат над проходом

Девушке по имени Кэндис (@kiencandace) 33 года. Она живет в Лос-Анджелесе и работает в авиакомпании American Airlines. Как рассказала о себе стюардесса, она выросла на ранчо, где выращивали авокадо. За всю свою жизнь она посетила около 15 стран. В ее планах — слетать в Грецию. Одно из главных преимуществ ее работы, по словам Кэндис, — это бесплатный проезд.