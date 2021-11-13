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"Что ты творишь": стюардесса села на шпагат над проходом

Мира Маркина
1 час назад

Стюардесса американской авиакомпании села на шпагат над проходом в самолете и удивила пользователей социальных сетей. Собрали галерею фотографий бортпроводницы в необычных позах.

Стюардесса американской авиакомпании села на шпагат над проходом в самолете и удивила пользователей социальных сетей.
1/7 Стюардесса американской авиакомпании села на шпагат над проходом в самолете и удивила пользователей социальных сетей.
Фото: @kiencandace
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Девушке по имени Кэндис (@kiencandace) 33 года.
2/7 Девушке по имени Кэндис (@kiencandace) 33 года.
Фото: @kiencandace
Она живет в Лос-Анджелесе и работает в авиакомпании American Airlines.
3/7 Она живет в Лос-Анджелесе и работает в авиакомпании American Airlines.
Фото: @kiencandace
Бортпроводница часто публикует в соцсетях снимки в необычных позах на борту.
4/7 Бортпроводница часто публикует в соцсетях снимки в необычных позах на борту.
Фото: @kiencandace
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Например, таких...
5/7 Например, таких...
Фото: @kiencandace
...или таких.
6/7 ...или таких.
Фото: @kiencandace
Проверка ручной клади.
7/7 Проверка ручной клади.
Фото: @kiencandace

Девушке по имени Кэндис (@kiencandace) 33 года. Она живет в Лос-Анджелесе и работает в авиакомпании American Airlines. Как рассказала о себе стюардесса, она выросла на ранчо, где выращивали авокадо. За всю свою жизнь она посетила около 15 стран. В ее планах — слетать в Грецию. Одно из главных преимуществ ее работы, по словам Кэндис, — это бесплатный проезд.

Стюардесса активно ведет социальные сети и публикует в своем Instagram-аккаунте снимки, сделанные на борту самолета. Глядя на ее фотографии, в особенности шпагат, хочется воскликнуть: "Что ты творишь". В принципе, это и пишут в комментариях под постами удивленные пользователи. Еще они восхищаются гибкостью и юмором бортпроводницы:

"Гибкая и красивая", "Мисс Олимпия", "Кэндис, вокруг тебя такая веселая духовная аура", "Все, что я могу сказать, — это ой".

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