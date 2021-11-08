Как русские туристы провели ноябрьские праздники в Египте

Ноябрьские праздники российские туристы провели в Египте. Теперь это одно из самых популярных направлений для отдыха. На пляжах жаркой страны то и дело слышится русская речь, а туроператоры сообщали, что отели курортов на праздничные дни и "ковидные" каникулы в ноябре просто переполнены. Чтобы посмотреть, как россияне провели осенний отпуск в Египте, смотрите подборку "Рамблера".

1/7 Ноябрьские праздники российские туристы провели в Египте. Фото: @kseniaaa_sm Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Пирамиды, жара и невысокие цены приманили сюда толпы россиян. Фото: @alen_grebenshikov 3/7 "Мы решили посетить не только самые известные достопримечательности, но и деревни нубийцев, и зайти в храмы, которые не так на слуху, как прославленный Луксор, но окутанные своими тайнами и легендами....", - рассказывают туристы. Фото: @mktravelclub 4/7 Традиционное фото для каждого туриста. Фото: @irkutsktur38 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 На пляжах жаркой страны то и дело слышится русская речь, а туроператоры сообщали, что отели курортов на праздничные дни и "ковидные" каникулы в ноябре просто переполнены. Фото: Соцсети 6/7 С 9 ноября из России без ограничений летают чартеры на египетские курорты. Фото: @grushiny 7/7 "На море всегда есть миллион локаций для красивых фото, только и успевай их делать" Фото: ineskaalmazova

При этом российские туристы выкупили практически все туры на курорты Египта на ближайшие две недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

В "TUI Россия" заявили, что спрос на чартерные программы в Египет высокий:

"Ближайшие вылеты имеют практически полную загрузку. В настоящий момент туроператор предлагает чартерные программы и туры на прямых регулярных рейсах в Хургаду и в Шарм-эш-Шейх из Москвы и еще 30 регионов РФ. Средняя глубина бронирований составляет три-четыре недели. Также отмечаем высокий спрос на новогодние праздники".

В пресс-службе "Интуриста" сообщили, что на данный момент проданы все туры: