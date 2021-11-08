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Как русские туристы провели ноябрьские праздники в Египте

Диана Товсепова
3 часа назад

Ноябрьские праздники российские туристы провели в Египте. Теперь это одно из самых популярных направлений для отдыха. На пляжах жаркой страны то и дело слышится русская речь, а туроператоры сообщали, что отели курортов на праздничные дни и "ковидные" каникулы в ноябре просто переполнены. Чтобы посмотреть, как россияне провели осенний отпуск в Египте, смотрите подборку "Рамблера".

Ноябрьские праздники российские туристы провели в Египте.
1/7 Ноябрьские праздники российские туристы провели в Египте.
Фото: @kseniaaa_sm
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Пирамиды, жара и невысокие цены приманили сюда толпы россиян.
2/7 Пирамиды, жара и невысокие цены приманили сюда толпы россиян.
Фото: @alen_grebenshikov
"Мы решили посетить не только самые известные достопримечательности, но и деревни нубийцев, и зайти в храмы, которые не так на слуху, как прославленный Луксор, но окутанные своими тайнами и легендами....", - рассказывают туристы.
3/7 "Мы решили посетить не только самые известные достопримечательности, но и деревни нубийцев, и зайти в храмы, которые не так на слуху, как прославленный Луксор, но окутанные своими тайнами и легендами....", - рассказывают туристы.
Фото: @mktravelclub
Традиционное фото для каждого туриста.
4/7 Традиционное фото для каждого туриста.
Фото: @irkutsktur38
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На пляжах жаркой страны то и дело слышится русская речь, а туроператоры сообщали, что отели курортов на праздничные дни и "ковидные" каникулы в ноябре просто переполнены.
5/7 На пляжах жаркой страны то и дело слышится русская речь, а туроператоры сообщали, что отели курортов на праздничные дни и "ковидные" каникулы в ноябре просто переполнены.
Фото: Соцсети
С 9 ноября из России без ограничений летают чартеры на египетские курорты.
6/7 С 9 ноября из России без ограничений летают чартеры на египетские курорты.
Фото: @grushiny
"На море всегда есть миллион локаций для красивых фото, только и успевай их делать"
7/7 "На море всегда есть миллион локаций для красивых фото, только и успевай их делать"
Фото: ineskaalmazova

При этом российские туристы выкупили практически все туры на курорты Египта на ближайшие две недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

В "TUI Россия" заявили, что спрос на чартерные программы в Египет высокий:

"Ближайшие вылеты имеют практически полную загрузку. В настоящий момент туроператор предлагает чартерные программы и туры на прямых регулярных рейсах в Хургаду и в Шарм-эш-Шейх из Москвы и еще 30 регионов РФ. Средняя глубина бронирований составляет три-четыре недели. Также отмечаем высокий спрос на новогодние праздники".

В пресс-службе "Интуриста" сообщили, что на данный момент проданы все туры:

"Все места на чартерах у нас уже проданы до 20 ноября. Все распродано на волне ажиотажа".

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