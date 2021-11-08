Как русские туристы провели ноябрьские праздники в Египте

Ноябрьские праздники российские туристы провели в Египте. Теперь это одно из самых популярных направлений для отдыха. На пляжах жаркой страны то и дело слышится русская речь, а туроператоры сообщали, что отели курортов на праздничные дни и "ковидные" каникулы в ноябре просто переполнены. Чтобы посмотреть, как россияне провели осенний отпуск в Египте, смотрите подборку "Рамблера".
При этом российские туристы выкупили практически все туры на курорты Египта на ближайшие две недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.
В "TUI Россия" заявили, что спрос на чартерные программы в Египет высокий:
"Ближайшие вылеты имеют практически полную загрузку. В настоящий момент туроператор предлагает чартерные программы и туры на прямых регулярных рейсах в Хургаду и в Шарм-эш-Шейх из Москвы и еще 30 регионов РФ. Средняя глубина бронирований составляет три-четыре недели. Также отмечаем высокий спрос на новогодние праздники".
В пресс-службе "Интуриста" сообщили, что на данный момент проданы все туры:
"Все места на чартерах у нас уже проданы до 20 ноября. Все распродано на волне ажиотажа".