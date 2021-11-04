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Стюардесса надела красный ковбойский костюм и удивила соцсети

Мира Маркина
36 минут назад

Стюардесса по имени Чендлер (Chandler) работает в американской авиакомпании Frontier. Недавно девушке исполнилось 25 лет. Юбилей совпал с Хэллоуином, поэтому она отметила его в красном ковбойском костюме: шляпе, мини-шортах и колготках в клеточку.

Стюардесса по имени Чендлер (Chandler) работает в американской авиакомпании Frontier.
1/7 Стюардесса по имени Чендлер (Chandler) работает в американской авиакомпании Frontier.
Фото: @chandlerxox
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Недавно девушке исполнилось 25 лет.
2/7 Недавно девушке исполнилось 25 лет.
Фото: @chandlerxox
Юбилей совпал с Хэллоуином, поэтому она отметила его в красном ковбойском костюме: шляпе, мини-шортах и колготках в клеточку.
3/7 Юбилей совпал с Хэллоуином, поэтому она отметила его в красном ковбойском костюме: шляпе, мини-шортах и колготках в клеточку.
Фото: @chandlerxox
Снимки бортпроводницы удивили пользователей соцсети. В комментариях написали, что она единственная девушка, которой идет красный.
4/7 Снимки бортпроводницы удивили пользователей соцсети. В комментариях написали, что она единственная девушка, которой идет красный.
Фото: @chandlerxox
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Чендлер живет на два города: Чикаго и Лос-Анджелес.
5/7 Чендлер живет на два города: Чикаго и Лос-Анджелес.
Фото: @chandlerxox
Стюардессой она работает четыре года, с 21 года.
6/7 Стюардессой она работает четыре года, с 21 года.
Фото: @chandlerxox
По ее мнению, это лучшая профессия из возможных. Работа дала ей возможность увидеть разные города и встретить друзей.
7/7 По ее мнению, это лучшая профессия из возможных. Работа дала ей возможность увидеть разные города и встретить друзей.
Фото: @chandlerxox

Снимки бортпроводницы в ее Instagram-аккаунте удивили пользователей соцсети.

"Девушка, которая хорошо выглядит в красном, ты великолепна", "Горячий красный", "Cowgirl Style", — написали в комментариях.

Чендлер живет на два города: Чикаго и Лос-Анджелес. Стюардессой она работает четыре года, и, по ее мнению, это лучшая профессия из возможных:

"Я начала работать стюардессой, когда мне был 21 год, и понятия не имела, к чему это меня приведет. Я видела города, которые никогда не думала, что увижу, и бесконечно благодарна за то, что благодаря работе встретила некоторых из моих лучших друзей".

Фотографии американской бортпроводницы — в галерее "Рамблера".

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