Стюардесса надела красный ковбойский костюм и удивила соцсети

Стюардесса по имени Чендлер (Chandler) работает в американской авиакомпании Frontier. Недавно девушке исполнилось 25 лет. Юбилей совпал с Хэллоуином, поэтому она отметила его в красном ковбойском костюме: шляпе, мини-шортах и колготках в клеточку.
Снимки бортпроводницы в ее Instagram-аккаунте удивили пользователей соцсети.
"Девушка, которая хорошо выглядит в красном, ты великолепна", "Горячий красный", "Cowgirl Style", — написали в комментариях.
Чендлер живет на два города: Чикаго и Лос-Анджелес. Стюардессой она работает четыре года, и, по ее мнению, это лучшая профессия из возможных:
"Я начала работать стюардессой, когда мне был 21 год, и понятия не имела, к чему это меня приведет. Я видела города, которые никогда не думала, что увижу, и бесконечно благодарна за то, что благодаря работе встретила некоторых из моих лучших друзей".
Фотографии американской бортпроводницы — в галерее "Рамблера".