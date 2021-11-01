Всех отравившихся в Египте россиян выписали из больницы

Российских туристов, госпитализированных с отравлением в Египте, выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольство России в Каире.

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Все россияне, которые отдыхали в отеле Хургады и были госпитализированы, завершили лечение. Туристов, проживавших в AMC Resor разместили в других гостиницах.

О массовом отравлении российских туристов в Египте стало известно в ночь на 31 октября. Среди симптомов — тошнота, диарея, повышенная температура. В ходе расследования был задержан шеф-повар отеля и помощник директора по еде и напиткам, допрошены врачи и постояльцы.