«Заносят на руках»: названа причина отравления россиян в Египте

Жительница Татарстана, отравившаяся в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде, рассказала о возможной причине произошедшего. Об этом сообщает «Бизнес Online».
По словам россиянки, туристы умывались и полоскали рот водопроводной водой.
Она почувствовала себя плохо через три дня после заселения в отель. У нее началась тошнота, диарея, поднялась температура. После стало плохо ребенку женщины. Они обратились за помощью к врачам. По словам жительницы Татарстана, в больницу доставляют партиями по 10-15 человек, которые тоже жили в этом отеле.
«Больница переполнена только жителями нашего отеля. В основном все дети. Заносят на руках. У всех температура высокая, тошнота, рвота, диарея», — рассказала туристка.
Ситуацию с отравлением 40 россиян прокомментировали в Министерстве туризма Египта:
«Отель будет закрыт, пока не будет удовлетворять всем условиям и критериям, точного срока нет. Оценивать эти параметры будут совместно Минтуризма и Минздрав», — заявил помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы.
Он отметил, что во всех отелях Египта строго соблюдаются меры предосторожности и гигиенические стандарты. Однако сотрудники могли допустить ошибку.
По словам пресс-секретаря посольства России в Каире Ильи Водянова, отравившихся российских туристов планируют выписать из больницы в воскресенье, 31 октября.