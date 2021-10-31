«Заносят на руках»: названа причина отравления россиян в Египте

Она почувствовала себя плохо через три дня после заселения в отель. У нее началась тошнота, диарея, поднялась температура. После стало плохо ребенку женщины. Они обратились за помощью к врачам. По словам жительницы Татарстана, в больницу доставляют партиями по 10-15 человек, которые тоже жили в этом отеле.