Число отравлений в египетском отеле перевалило за 200

Количество отравившихся в египетском отеле amc royal hotel превысило 200 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Среди пострадавших — туристы из Чехии, Эстонии, России и других стран.

При этом в больницы в воскресенье забрали только детей, всего примерно 35 человек.

Как рассказал один из путешественников, остальных «лечат непонятными лекарствами». При этом нет однозначного понимания, сколько именно человек отравились, потому что никто не ведет точного учета пострадавших.

В настоящее время 24 туриста из России находятся в больницах Хургады. Их начала привозить в субботу утром, среди симптомов — повышение температуры.

Часть путешественников уже переселилась в другие гостиницы, но сам amc royal hotel продолжает функционировать.

Предварительно причиной отравления считают некачественную еду и воду: многие туристы заметили кулеры с водой, в которых образовалась плесень.