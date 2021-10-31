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"Стало очень плохо": россиянка рассказала о массовом отравлении в Египте

Анна Шутова
43 минуты назад

Россиянка рассказала о состоянии отеля в Египте, в котором массово отравились туристы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам девушки, она отдыхала там вместе с сестрой. Туристки выехали из отеля 29 октября, однако вскоре их состояние начало ухудшаться:

"Ночью у меня и у сестры начались такие же признаки отравления. Примерно в час ночи стало очень плохо, весь день лежали, только сейчас приходим в себя благодаря таблеткам".

Как рассказала пострадавшая, в гостинице изначально не было ничего подозрительного, но уже в конце отдыха они заметили антисанитарию "в мелочах". Например, очень грязные тарелки.

Число отравившихся россиян в отеле в Хургаде выросло до 40 человек. 36 из них сейчас находятся в больнице, медики проводят медицинское обследование.

Ранее россияне рассказали, что их возмущает в Египте.

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