"Стало очень плохо": россиянка рассказала о массовом отравлении в Египте

Россиянка рассказала о состоянии отеля в Египте, в котором массово отравились туристы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам девушки, она отдыхала там вместе с сестрой. Туристки выехали из отеля 29 октября, однако вскоре их состояние начало ухудшаться:

"Ночью у меня и у сестры начались такие же признаки отравления. Примерно в час ночи стало очень плохо, весь день лежали, только сейчас приходим в себя благодаря таблеткам".

Как рассказала пострадавшая, в гостинице изначально не было ничего подозрительного, но уже в конце отдыха они заметили антисанитарию "в мелочах". Например, очень грязные тарелки.