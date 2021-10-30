"Плевать всем на ковид": что взбесило россиян в Египте

За последние месяцы египетские курорты приняли тысячи российских туристов — направление снова становится одним из самых популярных у россиян. Однако отзывы путешественников об обстановке на курорте совсем неоднозначные. "Рамблер" разбирался, что возмущает и вдохновляет российских туристов в жаркой стране.

По словам одного российского туриста, в Египте не сильно озабочены эпидемиологической безопасностью — «плевать там всем на ковид». Его процитировал интернет-портал «93.ru».

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По мнению туриста, отдыхая на египетских курортах, путешественники рискуют заразиться коронавирусом гораздо больше, чем в других странах. Дело в том, что в арабской республике отсутствует контроль за соблюдением мер безопасности.

"Нам сказали, что у нас должна быть либо прививка с QR-кодом, либо ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прилета. Там, в аэропорту Шарм-эш-Шейха, даже была девушка, которая эти коды якобы проверяет. Я шел в толпе, просто показал ей заставку телефона со временем и прошел мимо", — рассказывает он.

По его словам, за все время поездки больше не один человек не просил предоставить ни результаты ПЦР-тестов, ни справки о вакцинации.

"Маски там тоже никто не носит. И мер безопасности не соблюдают. Плевать там всем на ковид", — добавил он.

Турист рассказал о сложной процедуре досмотра в аэропорту на вылете из страны:

"Там залезли даже в памперс к младенцу. В духоте и толкучке людей тошнило, дети плакали, мужчины с женщинами ругались", — вспоминает турист.

Причем из-задолго досмотра, по его словам, вылет был задержан на 40 минут.

Другие туристы из РФ рассказали об ужасной процедуре досмотра по вылету из страны:

"Это просто ад. Невозможно проходить три досмотра с маленькими детьми. Толпы стоят, никакой дистанции, раздраженные туристы, грубые сотрудники, дети орут, рейсы задерживают... Все хорошие впечатления от отдыха просто стерлись, потому что мы потерли все нервные клетки в этом аэропорту. Лучше б дома сидели, честное слово!",

Некоторые также рассказывали о том, что "местные совсем одичали" и пытаются заработать на всем: