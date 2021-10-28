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Стюардесса-итальянка, оседлавшая лошадей и мотоцикл

Мира Маркина
1 час назад

Кьяра Бурсич (Chiara Bursich) работает стюардессой в авиакомпании Emirates. У девушки много необычных увлечений, помимо работы. Чем занимаются бортпроводницы, когда не в небе, — в материале "Рамблера".

Кьяра Бурсич (Chiara Bursich) работает стюардессой в авиакомпании Emirates.
1/7 Кьяра Бурсич (Chiara Bursich) работает стюардессой в авиакомпании Emirates.
Фото: @cleare_b
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Сейчас девушка живет в Дубае, но родом она из Италии.
2/7 Сейчас девушка живет в Дубае, но родом она из Италии.
Фото: @cleare_b
Эффектная внешность стюардессы привлекает не только пассажиров, но и пользователей соцсетей.
3/7 Эффектная внешность стюардессы привлекает не только пассажиров, но и пользователей соцсетей.
Фото: @cleare_b
В Instagram-аккаунте девушки более 100 тысяч подписчиков, наблюдающих за ее жизнью.
4/7  В Instagram-аккаунте девушки более 100 тысяч подписчиков, наблюдающих за ее жизнью.
Фото: @cleare_b
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Стюардесса увлекается ездой на лошадях, прыгает с парашютом и фотографирует.
5/7 Стюардесса увлекается ездой на лошадях, прыгает с парашютом и фотографирует.
Фото: @cleare_b
Навыки художника у итальянки тоже имеются.
6/7 Навыки художника у итальянки тоже имеются.
Фото: @cleare_b
Еще в свободное от работы время Кьяра катается на мотоциклах, квадроциклах и гидроциклах.
7/7 Еще в свободное от работы время Кьяра катается на мотоциклах, квадроциклах и гидроциклах.
Фото: @cleare_b

Сейчас девушка живет в Дубае, но родом она из Италии. Эффектная внешность стюардессы привлекает не только пассажиров, но и пользователей соцсетей. В Instagram-аккаунте девушки более 100 тысяч подписчиков, наблюдающих за ее жизнью.

Чтобы быть в форме, Бурсич занимается боксом. Кроме того, стюардесса увлекается ездой на лошадях, прыгает с парашютом, рисует и фотографирует. Еще ей нравится активный досуг. В свободное от работы время Кьяра катается на мотоциклах, квадроциклах и гидроциклах. И никак без пляжного отдыха.

Новости путешествий,Фото,Emirates,
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