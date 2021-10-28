Стюардесса-итальянка, оседлавшая лошадей и мотоцикл

Кьяра Бурсич (Chiara Bursich) работает стюардессой в авиакомпании Emirates. У девушки много необычных увлечений, помимо работы. Чем занимаются бортпроводницы, когда не в небе, — в материале "Рамблера".
Сейчас девушка живет в Дубае, но родом она из Италии. Эффектная внешность стюардессы привлекает не только пассажиров, но и пользователей соцсетей. В Instagram-аккаунте девушки более 100 тысяч подписчиков, наблюдающих за ее жизнью.
Чтобы быть в форме, Бурсич занимается боксом. Кроме того, стюардесса увлекается ездой на лошадях, прыгает с парашютом, рисует и фотографирует. Еще ей нравится активный досуг. В свободное от работы время Кьяра катается на мотоциклах, квадроциклах и гидроциклах. И никак без пляжного отдыха.