Стюардесса-итальянка, оседлавшая лошадей и мотоцикл

Кьяра Бурсич (Chiara Bursich) работает стюардессой в авиакомпании Emirates. У девушки много необычных увлечений, помимо работы. Чем занимаются бортпроводницы, когда не в небе, — в материале "Рамблера".

1/7 Кьяра Бурсич (Chiara Bursich) работает стюардессой в авиакомпании Emirates. Фото: @cleare_b Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Сейчас девушка живет в Дубае, но родом она из Италии. Фото: @cleare_b 3/7 Эффектная внешность стюардессы привлекает не только пассажиров, но и пользователей соцсетей. Фото: @cleare_b 4/7 В Instagram-аккаунте девушки более 100 тысяч подписчиков, наблюдающих за ее жизнью. Фото: @cleare_b Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Стюардесса увлекается ездой на лошадях, прыгает с парашютом и фотографирует. Фото: @cleare_b 6/7 Навыки художника у итальянки тоже имеются. Фото: @cleare_b 7/7 Еще в свободное от работы время Кьяра катается на мотоциклах, квадроциклах и гидроциклах. Фото: @cleare_b

Сейчас девушка живет в Дубае, но родом она из Италии. Эффектная внешность стюардессы привлекает не только пассажиров, но и пользователей соцсетей. В Instagram-аккаунте девушки более 100 тысяч подписчиков, наблюдающих за ее жизнью.