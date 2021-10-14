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Животные, которые путешествуют чаще людей

Мира Маркина
46 минут назад

Некоторым животным повезло, и они путешествуют чаще, чем большинство людей. Коты и собаки, которые посмотрели весь мир вместе с хозяевами, — в галерее "Рамблера".

Американка Инди путешествует по США и Канаде.
1/8 Американка Инди путешествует по США и Канаде.
Фото: @indiegramz
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А это собака из России по кличке Мия. В 1,5 года вместе с хозяйкой она уже покорила вершину Эльбруса.
2/8 А это собака из России по кличке Мия. В 1,5 года вместе с хозяйкой она уже покорила вершину Эльбруса.
Фото: @mia_bestia
Чихуахуа Миами живет в Италии и любит путешествовать по Европе. Собака побывала в Венеции, Вене, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Лиссабоне.
3/8 Чихуахуа Миами живет в Италии и любит путешествовать по Европе. Собака побывала в Венеции, Вене, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Лиссабоне.
Фото: @miami_traveller_dog
Пес по имени Мочи породы бассет-хаунд успел побывать на море и сходить в поход в горы.
4/8 Пес по имени Мочи породы бассет-хаунд успел побывать на море и сходить в поход в горы.
Фото: @mochi_n_me
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А еще посмотреть на каньоны.
5/8 А еще посмотреть на каньоны.
Фото: @mochi_n_me
Звезда Instagram Локи — помесь собаки и волка.
6/8 Звезда Instagram Локи — помесь собаки и волка.
Фото: @loki
Он любит спать в палатке и кататься на надувной лодке.
7/8 Он любит спать в палатке и кататься на надувной лодке.
Фото: @loki
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Котики тоже любят путешествия. Это Бурма из Америки.
8/8 Котики тоже любят путешествия. Это Бурма из Америки.
Фото: @burmaadventurecat

Так, чихуахуа по имени Миами живет в Италии и любит путешествовать по Европе. Собака побывала в Венеции, Вене, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Лиссабоне и многих других городах. Из каждого в Instagram-аккаунте питомца есть фотокарточка.

Пес по имени Мочи породы бассет-хаунд успел побывать на море, сходить в поход в горы и посмотреть на каньоны. А звезда Instagram Локи — помесь собаки и волка. Он любит спать в палатке и кататься на надувной лодке.

В подборке есть и собака из России по кличке Мия. В 1,5 года вместе с хозяйкой она уже покорила вершину Эльбруса.

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