Животные, которые путешествуют чаще людей

Некоторым животным повезло, и они путешествуют чаще, чем большинство людей. Коты и собаки, которые посмотрели весь мир вместе с хозяевами, — в галерее "Рамблера".

1/8 Американка Инди путешествует по США и Канаде. Фото: @indiegramz Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 А это собака из России по кличке Мия. В 1,5 года вместе с хозяйкой она уже покорила вершину Эльбруса. Фото: @mia_bestia 3/8 Чихуахуа Миами живет в Италии и любит путешествовать по Европе. Собака побывала в Венеции, Вене, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Лиссабоне. Фото: @miami_traveller_dog 4/8 Пес по имени Мочи породы бассет-хаунд успел побывать на море и сходить в поход в горы. Фото: @mochi_n_me Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 А еще посмотреть на каньоны. Фото: @mochi_n_me 6/8 Звезда Instagram Локи — помесь собаки и волка. Фото: @loki 7/8 Он любит спать в палатке и кататься на надувной лодке. Фото: @loki Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Котики тоже любят путешествия. Это Бурма из Америки. Фото: @burmaadventurecat

Так, чихуахуа по имени Миами живет в Италии и любит путешествовать по Европе. Собака побывала в Венеции, Вене, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Лиссабоне и многих других городах. Из каждого в Instagram-аккаунте питомца есть фотокарточка.

Пес по имени Мочи породы бассет-хаунд успел побывать на море, сходить в поход в горы и посмотреть на каньоны. А звезда Instagram Локи — помесь собаки и волка. Он любит спать в палатке и кататься на надувной лодке.