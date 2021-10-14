Животные, которые путешествуют чаще людей

Некоторым животным повезло, и они путешествуют чаще, чем большинство людей. Коты и собаки, которые посмотрели весь мир вместе с хозяевами, — в галерее "Рамблера".
Так, чихуахуа по имени Миами живет в Италии и любит путешествовать по Европе. Собака побывала в Венеции, Вене, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Лиссабоне и многих других городах. Из каждого в Instagram-аккаунте питомца есть фотокарточка.
Пес по имени Мочи породы бассет-хаунд успел побывать на море, сходить в поход в горы и посмотреть на каньоны. А звезда Instagram Локи — помесь собаки и волка. Он любит спать в палатке и кататься на надувной лодке.
В подборке есть и собака из России по кличке Мия. В 1,5 года вместе с хозяйкой она уже покорила вершину Эльбруса.