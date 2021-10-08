Эксперт рассказал, где отдохнуть после бархатного сезона

После окончания бархатного сезона можно отправиться на отдых в такие теплые места, как Ставропольский край, Ростовская область и Краснодар. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью "Российской газете".