Эксперт рассказал, где отдохнуть после бархатного сезона

После окончания бархатного сезона можно отправиться на отдых в такие теплые места, как Ставропольский край, Ростовская область и Краснодар. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью "Российской газете".
"Пожалуй, добавлю к ним такие неожиданные варианты для теплолюбивых — Астраханская и Самарская области. Эти регионы предлагают остатки солнышка и летнего тепла в октябре",
— уточнила Ломидзе.
А если вам не особо принципиально тепло, то можно отправиться в Калининград, Ленинградскую область и Карелию:
"Там совершенно незабываемое сочетание всех оттенков желтого и красного именно в октябре, когда еще не начались ноябрьские хляби. Потрясающие цвета осени!".
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