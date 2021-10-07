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Названы самые популярные горнолыжные курорты России

Диана Товсепова
1 час назад

Из всех горнолыжных курортов, куда запланировали отправиться российские туристы в начале зимнего сезона, самым популярным назван комплекс Ай-Петри в Крыму. О предпочтениях и планах россиян стало известно из исследования популярного российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Названы самые популярные горнолыжные курорты России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты проанализировали данные бронированиях жилья с ноября 2021 по январь 2022 года и составили список лучших горнолыжных направлений страны.

Вторым по популярности после курорта Ай-Петри в Ялте стала Красная Поляна в Сочи. Третье место занял центр Банное в республике Башкортостан.

Кроме того, россияне выбирают горнолыжные комплексы на Эльбрусе, в Екатеринбурге, Перми и Тюмени. Также они интересуются курортами в Белокурихе (Алтайский край), в Златоусте (Челябинская область) и Токсово (Ленинградская область).

Дешевле всего, согласно статистике обойдется отдых в Златоусте. Средняя стоимость ночи в отеле там начинается от 1,2 тысячи рублей. Дороже всего будет проживание в Екатеринбурге, где сутки проживания будут стоить около 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, когда начнется горнолыжный сезон на Эльбрусе и в Архызе. По словам Хасана Тимижева, гендиректор АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК), что открытие горнолыжного сезона будет зависеть от погодных условий.

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