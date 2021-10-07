Названы самые популярные горнолыжные курорты России

Из всех горнолыжных курортов, куда запланировали отправиться российские туристы в начале зимнего сезона, самым популярным назван комплекс Ай-Петри в Крыму. О предпочтениях и планах россиян стало известно из исследования популярного российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Специалисты проанализировали данные бронированиях жилья с ноября 2021 по январь 2022 года и составили список лучших горнолыжных направлений страны.

Вторым по популярности после курорта Ай-Петри в Ялте стала Красная Поляна в Сочи. Третье место занял центр Банное в республике Башкортостан.

Кроме того, россияне выбирают горнолыжные комплексы на Эльбрусе, в Екатеринбурге, Перми и Тюмени. Также они интересуются курортами в Белокурихе (Алтайский край), в Златоусте (Челябинская область) и Токсово (Ленинградская область).

Дешевле всего, согласно статистике обойдется отдых в Златоусте. Средняя стоимость ночи в отеле там начинается от 1,2 тысячи рублей. Дороже всего будет проживание в Екатеринбурге, где сутки проживания будут стоить около 10 тысяч рублей.