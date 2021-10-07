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Выяснилось, когда откроется горнолыжный сезон на Эльбрусе

Диана Товсепова
48 минут назад

На популярном отечественном горнолыжном курорте «Эльбрус» открытие горнолыжного сезона планируется в начале ноября. О таких сроках рассказал в беседе с ТАСС Хасан Тимижев, гендиректор АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК).

Названы сроки открытия горнолыжного сезона на Эльбрусе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При этом Тимижев объяснил, что открытие горнолыжного сезона будет зависеть от погодных условий. В прошлом году, по его словам, сезон был открыт 7 ноября.

«В этом году также рассчитываем на эти же даты. Полагаем, что он будет запущен первым горнолыжным курортом на территории России», — заявил он.

Собеседник агентства объяснил, что на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии дата открытия сезона также будет зависеть от погодных условий. Сезон планируется открыть в декабре, аналогично, как и в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что президент федерации воздухоплавательного спорта Хабаровского края Станислав Коровин перелетел Эльбрус на воздушном шаре за три часа. Вместе с Коровиным на воздушном шаре находился путешественник Виталий Ненашев, который занимается полетами на воздушных шарах. К трехчасовому полету мужчины готовились два года.

На высоте им пришлось утеплиться и надеть кислородные маски, так как самостоятельно человек дышать на такой высоте не может.

"Это в первую очередь вызов себе, стихии, природе. Были переживания, что что-то может не выдержать. Что-то может не выдержать, потому что трещало все" — рассказал Коровин.

Новости путешествий,Хасан Тимижев,ИТАР-ТАСС,
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