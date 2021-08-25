Мужчина перелетел Эльбрус на воздушном шаре

Президент федерации воздухоплавательного спорта Хабаровского края Станислав Коровин перелетел Эльбрус на воздушном шаре за три часа. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Вместе с Коровиным на воздушном шаре находился путешественник Виталий Ненашев, который занимается полетами на воздушных шарах. К трехчасовому полету мужчины готовились два года.

Сообщается, что на высоте им пришлось утеплиться и надеть кислородные маски, так как самостоятельно человек дышать на такой высоте не может.

"Это в первую очередь вызов себе, стихии, природе. Были переживания, что что-то может не выдержать. Что-то может не выдержать, потому что трещало все" — рассказал Коровин.