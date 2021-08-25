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Мужчина перелетел Эльбрус на воздушном шаре

Мария Каткова
43 минуты назад

Президент федерации воздухоплавательного спорта Хабаровского края Станислав Коровин перелетел Эльбрус на воздушном шаре за три часа. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Мужчина перелетел Эльбрус на воздушном шаре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Вместе с Коровиным на воздушном шаре находился путешественник Виталий Ненашев, который занимается полетами на воздушных шарах. К трехчасовому полету мужчины готовились два года.

Сообщается, что на высоте им пришлось утеплиться и надеть кислородные маски, так как самостоятельно человек дышать на такой высоте не может.

"Это в первую очередь вызов себе, стихии, природе. Были переживания, что что-то может не выдержать. Что-то может не выдержать, потому что трещало все" — рассказал Коровин.

Ранее "Рамблер" сообщал, что мигранты приплыли на шлюпке на пляж и удивили туристов.

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