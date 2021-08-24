Мигранты приплыли на шлюпке на пляж и удивили туристов

Группа из 20 мигрантов причалила на шлюпке к пляжу в графстве Кент и удивила отдыхающих на берегу туристов. Об этом сообщает Daily Mail.
Среди нелегалов было четверо детей. Переправившись через Ла-Манш, мигранты отпраздновали высадку и после разбежались по разным направлениям. Отдыхающие на пляже угостили их водой и чипсами.
"Выглядит так, словно французская сторона потеряла контроль за своей стороной границы. Нам нужен новый совместный план с Францией по остановке этих лодок и возвращению их на материк. В связи с кризисом в Афганистане сейчас как никогда важно закрыть нелегальные пути пересечения границы, и обеспечить безопасность легальных путей",
- заявила член британской Палаты общин от Консервативной партии Натали Эльфикл.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Черногория усложнила правила въезда для иностранцев.