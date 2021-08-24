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Мигранты приплыли на шлюпке на пляж и удивили туристов

Анна Шутова
1 час назад

Группа из 20 мигрантов причалила на шлюпке к пляжу в графстве Кент и удивила отдыхающих на берегу туристов. Об этом сообщает Daily Mail.

Мигранты приплыли на шлюпке на пляж и удивили туристов
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Среди нелегалов было четверо детей. Переправившись через Ла-Манш, мигранты отпраздновали высадку и после разбежались по разным направлениям. Отдыхающие на пляже угостили их водой и чипсами.

"Выглядит так, словно французская сторона потеряла контроль за своей стороной границы. Нам нужен новый совместный план с Францией по остановке этих лодок и возвращению их на материк. В связи с кризисом в Афганистане сейчас как никогда важно закрыть нелегальные пути пересечения границы, и обеспечить безопасность легальных путей",

- заявила член британской Палаты общин от Консервативной партии Натали Эльфикл.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Черногория усложнила правила въезда для иностранцев.

Новости путешествий,Консервативная партия,Парламент Великобритании,
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