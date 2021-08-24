Черногория усложнила правила въезда для иностранцев

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 власти Черногории приняли решение о ужесточении правил въезда для иностранцев. Об этом говорится в сообщении правительства страны.
С 24 августа туристы не смогут въехать в страну без сертификата о вакцинации одной или обеими дозами или справке о перенесенном COVID-19 не более 180 дней назад. Если нет ни того, ни другого, то в обязательном порядке потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа, или отрицательный результат экспресс-теста, сделанного не более чем за 48 часов.
Новое постановление не распространяется на граждан Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии. Но россиянам в любом случае необходимо будет предъявить один из четырех указанных документов независимо от того, откуда они въехали в Черногорию.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в Черногории стартовали соревнования по лени.