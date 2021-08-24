Черногория усложнила правила въезда для иностранцев

С 24 августа туристы не смогут въехать в страну без сертификата о вакцинации одной или обеими дозами или справке о перенесенном COVID-19 не более 180 дней назад. Если нет ни того, ни другого, то в обязательном порядке потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа, или отрицательный результат экспресс-теста, сделанного не более чем за 48 часов.