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Черногория усложнила правила въезда для иностранцев

Катерина Саломе
1 час назад

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 власти Черногории приняли решение о ужесточении правил въезда для иностранцев. Об этом говорится в сообщении правительства страны.

Черногория усложнила правила въезда для иностранцев
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С 24 августа туристы не смогут въехать в страну без сертификата о вакцинации одной или обеими дозами или справке о перенесенном COVID-19 не более 180 дней назад. Если нет ни того, ни другого, то в обязательном порядке потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа, или отрицательный результат экспресс-теста, сделанного не более чем за 48 часов.

Новое постановление не распространяется на граждан Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии. Но россиянам в любом случае необходимо будет предъявить один из четырех указанных документов независимо от того, откуда они въехали в Черногорию.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в Черногории стартовали соревнования по лени.

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