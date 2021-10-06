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Россиянам предрекли падение цен на туры в Египет

Мария Каткова
3 часа назад

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил о том, что в скором времени путевки в Египет подешевеют. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Россиянам предрекли падение цен на туры в Египет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Барзыкин объяснил, что цены в Египте будут снижаться за счет увеличения спроса, а это будет происходить по мере похолодания на курортах Черного моря и Турции.

"Конечно, будут объемы турпотока в Египет расти, и, соответственно, цены будут стабилизироваться, будут ниже. Чем больше будет объем, чем больше будет перевозок, тем ниже будут цены", — заявил вице-президент РСТ.

По словам эксперта, пока что в Египте заработали не все отели, поэтому по привозке и по приему происходит дефицит. Все это стимулирует цены расти.

"Сам Египет имеет пока ограниченное предложение. Далеко не все отели развернулись. Они в процессе, поэтому — дефицит по перевозке, по приему, по отложенному спросу россиян"

Российские туристы возвращаются в Египет после долгого перерыва. Авиасообщение России с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года.

Путешественники, приезжающие в арабскую страну, отвыкли от того, что там происходит, а теперь они возмущаются из-за вымогания денег со стороны персонала, дорогих и бесполезных экскурсий, а также из-за поведения местных.

Некоторые туристы уже окрестили страну "адом" и жалуются на то, что в Египте изголодались по российским туристам и их деньгам, поэтому пытаются "содрать втридорога".

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,РИА Ura.ru,
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