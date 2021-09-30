«Ты мясо»: с чем сталкиваются россияне в Египте

"Это просто кошмар!!! Все русскоговорящие туристы тоже в шоке. Отель звезды на 2. [...] Номера очень старые, все грязное, ни к чему не прикоснуться, полотенца и белье в желтых пятнах, с черными волосами, по внешнему виду не понятно, чистое это белье или из соседнего номера. Балкон не закрывается. Еда ужасная, есть можно только рис и курицу. Выбор маленький, но самое ужасное, это грязные тарелки и приборы, реально страшно есть. Плюс мухи и птицы прям в ресторане и в еде. Отель в основном для арабов, а они ведут себя как свиньи. В бассейнах тоже только они, аж противно. Они прям дикие, что в ресторане, что в бассейнах", — возмутились туристы.