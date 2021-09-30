«Ты мясо»: с чем сталкиваются россияне в Египте

Грязные улицы, навязчивые торговцы и обман на каждом шагу. Чем недовольны россияне, отдохнувшие в Египте, — в материале "Рамблера".
По словам путешественников, на курортах каждый пытался обмануть их, при этом сервис оставляет желать лучшего.
"Египет показался мне просто адом, где абсолютно каждый пытается тебя обмануть, взять с тебя втридорога за отвратительный сервис, некачественную еду, ужасного качества товары", — рассказала россиянка на портале "Тонкости туризма".
По ее словам, местные ведут себя неадекватно. Туристка пожаловалась на гида, который запугивал их, продавая свои услуги:
"Испортить нам отдых достаточно сложно, потому как все проверяем, умеем договариваться и мирно решать вопросы, но даже в этот раз остались неприятные впечатления с самого начала от неадекватного гида, который манипулировал и откровенно запугивал, пытаясь продать свои экскурсии, которые, к слову, стоят в три раза дешевле у других агентств".
Туристы побывали в Хургаде, и у них остались неприятные впечатления. В курортном городе много попрошаек и заброшенных отелей, которые выглядят "постапокалиптично и грустно":
"Хургада грязная, безумно шумная, еще раз: очень-очень грязная, не очень безопасная, с безумными арабами, наглыми торговцами. А пока гуляли по Дахару, к нам и вовсе привязался какой-то безумный, который ходил за нами по пятам и пялил на мои ноги( специально надела в город длинное платье до середины икр), очень много попрошаек, в особенности попрошаек-детей, поэтому сумку лучше держать при себе".
Россиянка написала, что больше не поедет на отдых в Египет. Единственный плюс — это море, и то на пляжах полно мусора.
"В Египте ты себя чувствуешь небезопасно. Навязчивость, наглость, вранье и всюду какая то неадекватность со стороны людей, очень неприятно, едешь отдыхать, а получаешь столько негатива, будто ты мясо, кошелек с деньгами. Было бы за что платить", — резюмировала туристка.
Другая российская семья тоже отдохнула в сентябре в Хургаде. Они остановились в пятизвездочном отеле и остались недовольны грязными номерами, "ужасной" едой и "диким" поведением местных.
"Это просто кошмар!!! Все русскоговорящие туристы тоже в шоке. Отель звезды на 2. [...] Номера очень старые, все грязное, ни к чему не прикоснуться, полотенца и белье в желтых пятнах, с черными волосами, по внешнему виду не понятно, чистое это белье или из соседнего номера. Балкон не закрывается. Еда ужасная, есть можно только рис и курицу. Выбор маленький, но самое ужасное, это грязные тарелки и приборы, реально страшно есть. Плюс мухи и птицы прям в ресторане и в еде. Отель в основном для арабов, а они ведут себя как свиньи. В бассейнах тоже только они, аж противно. Они прям дикие, что в ресторане, что в бассейнах", — возмутились туристы.