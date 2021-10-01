«Дурдом и обдираловка»: россияне жалуются на Египет

Хитрые гиды, "обдиралова" на экскурсиях, наглые местные. Что изменилось для российских туристов в Египте после долгого перерыва — разбирался "Рамблер".

Как оказалось, туристы отправляются в Хургаду и Шарм-эль-Шейх полные ожиданий, а возвращаются с самыми разными впечатлениями. По отзывам на форумах можно понять, чем отдых среди пирамид и золотых песков разочаровывает российских туристов.

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В частности россиянка пожаловалась на «дурдом» в жаркой стране. Слова девушки приводит портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По ее словам, персонал гостиницы пытался «рубить бабки» на всем. Даже за взвешивание чемодана администратор с «нахальной улыбкой» потребовал с нее один доллар.

Не понравилось ей и качество уборки в номерах. Горничная потребовала два доллара в ответ на просьбу протереть пол. Но меняла полотенца и заправляла кровать на все же бесплатно.

Кроме того, туристку возмутило то, что при посещении туалетов в кафе, магазинах и на экскурсиях с людей также требовали деньги.

Подобные отзывы появляются в соцсетях не в первый раз:

«Еще на этих заправках туалет стоит 5 фунтов или $1 с носа и очередь. А на входе египетская бабуля невозмутимо взимает дань, даже если твой автобус уже отходит. А бедуинских детей, похоже, специально натаскивают, чтобы они набрасывались на туристов. Сначала один парнишка 5 минут катает на верблюде, а потом ватага из 10 пацанов гонится следом и требует за это «бакшиш». Типа все они братья из одной голодной семьи. Один на руке виснет, другой на ноге, того и гляди, что обчистят карманы. А гид как бы случайно именно в этот момент куда-то испаряется», — цитирует МК семью из Волоколамска.

Многим туристам не нравится организация экскурсий на египетских курортах. По их словам, нередко экскурсии устроены безответственно, а иногда даже с риском для жизни.

В соцсетях россиянка рассказала, как туроператор в подарок устроил им бесплатную обзорную экскурсию по курорту. В начале их предупредили, что через 48 часов "подарок станет платным", затем у них сломался автобус и отдыхающим пришлось около часа простоять на жаре, а сама экскурсия проходила в сувенирной лавке.

По отзывам россиян, серьезным испытанием становятся дальние экскурсии:

«Выехали в 6 утра из отеля, через час остановились на заправке на завтрак, который заявлен в программе. На деле оказалось, что завтрак — это то, что дали в отеле, либо покупайте на заправке сами. При этом гид попросил не выкидывать еду, которую мы не доедим, а отдать ее бедуинским детям».

Другой гид, по рассказам туристки, после джип-сафари гид 40 минут водил свою группу по пустыне при в +47 градусов, не предупредив, что нужно взять с собой воду:

«До этого я все время таскала воду с собой, а тут решила оставить в джипе, думала, что у нас просто остановка полюбоваться красотой». А на морских экскурсиях происходят настоящие гонки на выживание: «Капитан, от силы дождавшийся, когда я возьмусь за ручки, погнал с такой скоростью, что я чуть позвоночник не сломала от прыганья по волнам».

Туристы из Москвы, которого процитировал МК, не понравилось и поведение местных, и уровень сервиса на курорте:

«В номере унитаз сломан, звоню на ресепшн, оттуда присылают сантехника (часа через два), а потом и сантехник, и дежурный с ресепшена приходят за своим бакшишем! Местные жители очень навязчивы, мужчины не дают прохода туристкам, дети и старики клянчат деньги, торговцы обманывают, впаривают чуть ли не силком».