Бортпроводник рассказал о самых нелепых вопросах пассажиров

Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато перечислил самые обескураживающие вопросы, которые задают пассажиры во время полета. Бортпроводник прославился в социальных сетях благодаря рассказам о своей профессии. Об этом он рассказал в своем TikTok-аккаунте.

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По словам сотрудника авиакомпаний, самый нелепый вопрос, которые ему задавали, это попытка узнать, на какое кресло нужно сесть, чтобы насладиться лучшим видом. Но бортпроводник нашел ответ, который мог бы удовлетворить пассажира, он сказал, что из всех иллюминаторов самолета открывается абсолютно одинаковый вид.

На втором месте по нелепости оказалось то, что некоторые пассажиры пытаются откинуть спинку кресла назад, несмотря на то, что сидят на последнем ряду, где в таком случае за посадочным местом расположена стена, которая не позволяет менять угол наклона сиденья.