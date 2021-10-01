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Бортпроводник рассказал о самых нелепых вопросах пассажиров

Мария Иглина
1 час назад

Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато перечислил самые обескураживающие вопросы, которые задают пассажиры во время полета. Бортпроводник прославился в социальных сетях благодаря рассказам о своей профессии. Об этом он рассказал в своем TikTok-аккаунте.

Бортпроводник рассказал о самых нелепых вопросах пассажиров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам сотрудника авиакомпаний, самый нелепый вопрос, которые ему задавали, это попытка узнать, на какое кресло нужно сесть, чтобы насладиться лучшим видом. Но бортпроводник нашел ответ, который мог бы удовлетворить пассажира, он сказал, что из всех иллюминаторов самолета открывается абсолютно одинаковый вид.

На втором месте по нелепости оказалось то, что некоторые пассажиры пытаются откинуть спинку кресла назад, несмотря на то, что сидят на последнем ряду, где в таком случае за посадочным местом расположена стена, которая не позволяет менять угол наклона сиденья.

А на третьем месте оказалась не менее странная ситуация, которая повстречалась бортпроводнику. Путешественник обратился к нему с просьбой попасть в уборную несмотря ни на что. Дело в том, что тогда туалет был занят, это сотрудник и объяснил пассажиру. И в ответ на это путешественник произнес фразу "да мне понадобится только раковина".

Читайте также о том, что стюардесса рассказала, что чаще всего воруют пассажиры и ответила на популярные вопросы у своей работе.

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