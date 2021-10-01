Стюардесса рассказала, что чаще всего воруют пассажиры

Популярная в TikTok стюардесса Кейли, рассказала о предмете, который постоянно воруют пассажиры. Самое интересное, что в быту эту вещь использовать не получится, а для организации полета она важна.

Девушка работает в канадской авиакомпании Swoop и постоянно сталкивается с кражами. В качестве сувенира туристы забирают бесполезную вещь, которая тем не менее по инструкции настолько необходима, что может стать причиной задержки рейса.

Пост стюардессы озаглавлен: «Как узнать, когда в самолете был AvGeek (жаргонное наименование для фаната авиации)». В ролике стюардесса осматривает кабину лайнера, и показывает один из рядов, в котором отсутствует инструкция по безопасности.

«По этой причине у нас всегда есть лишние», - комментирует стюардесса.

Согласно нормам, инструкции должны быть в кармане каждого сиденья. Отсутствие таковой может привести к задержке рейса. О том, что правила безопасности выносить нельзя, постоянно повторяют, но граждане все равно стараются выкрасть парочку.