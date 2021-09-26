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3000 за фото: как подрабатывают стюардессы

Мира Маркина
6 часов назад

Зарплата стюардессы зависит от многих факторов: от авиакомпании, класса бортпроводницы, количества проведенных в небе часов и географии полетов. Некоторые ищут себе подработки на земле. Например, продают свои откровенные фотографии.

Зарплата стюардессы зависит от многих факторов: от авиакомпании, класса бортпроводницы, количества часов в небе и географии полетов.
1/7 Зарплата стюардессы зависит от многих факторов: от авиакомпании, класса бортпроводницы, количества часов в небе и географии полетов.
Фото: @simonegdoll
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Некоторые ищут себе подработки на земле. Например, продают свои откровенные фотографии.
2/7 Некоторые ищут себе подработки на земле. Например, продают свои откровенные фотографии.
Фото: @simonegdoll
Бортпроводница Симона работает в британской авиакомпании. Девушка захотела стать стюардессой после фильма "Поймай меня, если сможешь".
3/7 Бортпроводница Симона работает в британской авиакомпании. Девушка захотела стать стюардессой после фильма "Поймай меня, если сможешь".
Фото: @simonegdoll
Помимо своей основной деятельности, Симона активно развивает свои социальные сети, в которых публикует снимки в мини-юбках и нижнем белье.
4/7 Помимо своей основной деятельности, Симона активно развивает свои социальные сети, в которых публикует снимки в мини-юбках и нижнем белье.
Фото: @simonegdoll
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В Instagram-аккаунте Симоны более 275 тысяч подписчиков. Ее посты собирают по 20 тысяч лайков и сотни комментариев.
5/7 В Instagram-аккаунте Симоны более 275 тысяч подписчиков. Ее посты собирают по 20 тысяч лайков и сотни комментариев.
Фото: @simonegdoll
Чтобы монетизировать свою природную красоту, девушка придумала продавать свои фотографии на сайте Patreon.
6/7 Чтобы монетизировать свою природную красоту, девушка придумала продавать свои фотографии на сайте Patreon.
Фото: @simonegdoll
Фанаты могут оформить подписку на откровенные снимки стюардессы за 15 евро (примерно 1274 рубля) в месяц или за 40 евро (около 3399 рублей).
7/7 Фанаты могут оформить подписку на откровенные снимки стюардессы за 15 евро (примерно 1274 рубля) в месяц или за 40 евро (около 3399 рублей).
Фото: @simonegdoll

Как правило, стюардессы обладают привлекательной внешностью и фигурой, и многие этим пользуются. Так, бортпроводница Симона работает в британской авиакомпании. Девушка захотела стать стюардессой после фильма "Поймай меня, если сможешь" с Леонардо Ди Каприо, но в жизни все оказалось не так "гламурно". Работа стюардессы — не просто сопровождать очаровательного пилота.

Помимо своей основной деятельности, Симона активно развивает свои социальные сети, в которых публикует снимки после работы с пассажирами: в мини-юбках, нижнем белье, в топиках с откровенным декольте и на каблуках. В Instagram-аккаунте Симоны более 275 тысяч подписчиков. Ее посты собирают по 20 тысяч лайков и сотни комментариев от желающих полетать с ней.

Чтобы монетизировать свою природную красоту, девушка придумала продавать свои фотографии на сайте Patreon. Фанаты могут оформить подписку на откровенные снимки стюардессы с разной категорией доступа: за 15 евро (примерно 1274 рубля) в месяц или за 40 евро (около 3399 рублей). За эти деньги бортпроводница предлагает эксклюзивный контент на ежедневной основе.

Лайфхаки,Фото,Леонардо ДиКаприо,
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