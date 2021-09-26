3000 за фото: как подрабатывают стюардессы

Зарплата стюардессы зависит от многих факторов: от авиакомпании, класса бортпроводницы, количества проведенных в небе часов и географии полетов. Некоторые ищут себе подработки на земле. Например, продают свои откровенные фотографии.
Как правило, стюардессы обладают привлекательной внешностью и фигурой, и многие этим пользуются. Так, бортпроводница Симона работает в британской авиакомпании. Девушка захотела стать стюардессой после фильма "Поймай меня, если сможешь" с Леонардо Ди Каприо, но в жизни все оказалось не так "гламурно". Работа стюардессы — не просто сопровождать очаровательного пилота.
Помимо своей основной деятельности, Симона активно развивает свои социальные сети, в которых публикует снимки после работы с пассажирами: в мини-юбках, нижнем белье, в топиках с откровенным декольте и на каблуках. В Instagram-аккаунте Симоны более 275 тысяч подписчиков. Ее посты собирают по 20 тысяч лайков и сотни комментариев от желающих полетать с ней.
Чтобы монетизировать свою природную красоту, девушка придумала продавать свои фотографии на сайте Patreon. Фанаты могут оформить подписку на откровенные снимки стюардессы с разной категорией доступа: за 15 евро (примерно 1274 рубля) в месяц или за 40 евро (около 3399 рублей). За эти деньги бортпроводница предлагает эксклюзивный контент на ежедневной основе.