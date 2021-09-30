Стюардесса ответила на популярные вопросы о своей работе

"На моей странице есть множество видео, рассказывающих, платят ли стюардессы за что-то. Но если сократить ответ до одной фразы, то нет, мы не оплачиваем ничего самостоятельно: ни отель, ни питание, ни трансфер до аэропорта и обратно. Так что по сути полностью покрывает расходы работодатель".