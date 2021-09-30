Стюардесса ответила на популярные вопросы о своей работе

Американская стюардесса Кэт Камалини опубликовала в TikTok видео, в котором собрала ответы на наиболее распространенные вопросы о профессии.
Самый популярный вопрос: должны ли стюардессы платить за что-то сами, пока находятся в командировке или же все расходы покрывает работодатель?
Как отметила Камалини, одно из весомых преимуществ работы стюардессой — это полное покрытие расходов на перелеты, если между рейсами требуется размещение в отеле, то это также берет на себя работодатель, помимо этого покрываются расходы на трансфер до аэропорта и питание.
"На моей странице есть множество видео, рассказывающих, платят ли стюардессы за что-то. Но если сократить ответ до одной фразы, то нет, мы не оплачиваем ничего самостоятельно: ни отель, ни питание, ни трансфер до аэропорта и обратно. Так что по сути полностью покрывает расходы работодатель".
Второй популярный вопрос — летают ли стюардессы по одному закрепленному маршруту или они постоянно меняются?
На это Кэт ответила, что маршруты меняются постоянно, приблизительно каждый месяц стюардессы закрепляют за собой новый маршрут.
Из минусов работы бортпроводница отметила ненормированный график.
"Вы никогда не сможете спланировать все наперед, поэтому регулярно будете пропускать дни рождения членов своей семьи, свадьбы и другие праздники из-за полетов".
Ранее мы писали, что будет, если пилот или стюардесса опоздают на рейс.