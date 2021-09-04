Что будет, если пилот или стюардесса опоздают на рейс

Пилот и бортпроводник — профессии ответственные. Но все люди совершают ошибки: проспал, застрял в лифте, попал в пробку. Кроме того, случайные простуды и отравления с экипажем самолета тоже случаются. «Рамблер» рассказывает, как выкручиваются авиакомпании, если кто-то из сотрудников не может выйти на рейс.

Экипаж самолета обычно получает расписание на месяц вперед. Помимо обычных рейсов и дней отдыха, в плане есть строчка «резерв». Это особый вид дежурства: ни полноценная работа, ни полноценный отдых. Обычно резерв длится 12 часов.

Когда пилот или бортпроводница находятся в резерве, они по плану никуда не летят, но должны быть «на подхвате». Необходимо быть на связи, не выключать телефон и не засыпать надолго. Работники должны быть в часе езды от аэропорта (а в идеале — заселиться в гостиницу рядом), чтобы максимально быстро собраться и заменить отсутствующего работника. Многие бортпроводницы, дабы сэкономить время, надевают форму, делают полный макияж и укладку.

Внезапный вызов может поступить даже за 10 минут до окончания смены, и работнику придется выезжать в рейс.

Разумеется, в резерве нельзя употреблять алкоголь или подвергать себя риску. Однако есть и преимущества: замена может так и не понадобиться, а оплачивают такой день как полноценный.

Опоздание на смену в каждой компании определяют по-своему. Обычно пилот и бортпроводники прибывают в аэропорт за 1, 5-2 часа до вылета. Опоздание в пять минут могут простить и подождать, а вот после 20 минут ожидания уже вызовут резерв.