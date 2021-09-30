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Как стюардессы отдыхают от работы

Мира Маркина
1 час назад

Длительные ночные перелеты, нагрузка на ноги, общение с пассажирами — условия работы у стюардесс непростые, но за ненормированный график полагаются неплохие отпускные. Как бортпроводницы со всего мира проводят время на отдыхе — в материале "Рамблера".

Длительные ночные перелеты, нагрузка на ноги, общение с пассажирами — условия работы у стюардесс непростые.
1/7 Длительные ночные перелеты, нагрузка на ноги, общение с пассажирами — условия работы у стюардесс непростые.
Фото: @womanoftheskies
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За ненормированный график полагаются неплохие отпускные.
2/7 За ненормированный график полагаются неплохие отпускные.
Фото: @_srish_shukla
Несмотря на все минусы работы, у стюардесс есть одно большое преимущество: возможность посмотреть мир.
3/7 Несмотря на все минусы работы, у стюардесс есть одно большое преимущество: возможность посмотреть мир.
Фото: @n_barbiepop
Как и у всех, в неделю у стюардессы два выходных дня. А отпуск зависит от количества полетов и часов.
4/7 Как и у всех, в неделю у стюардессы два выходных дня. А отпуск зависит от количества полетов и часов.
Фото: @alinachirculescu
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Например, при 500 проведенных в небе часах в год оплачиваемый отпуск составляет 77 дней. Это гораздо больше, чем у людей остальных профессий, отдыхающих всего 28 дней в году.
5/7 Например, при 500 проведенных в небе часах в год оплачиваемый отпуск составляет 77 дней. Это гораздо больше, чем у людей остальных профессий, отдыхающих всего 28 дней в году.
Фото: @chandlerxox
Самый любимый вид отдыха у стюардесс — поездка на море. В социальных сетях бортпроводниц полно снимков на пляжах в купальниках.
6/7 Самый любимый вид отдыха у стюардесс — поездка на море. В социальных сетях бортпроводниц полно снимков на пляжах в купальниках.
Фото: @s4bren
Дорогие отели и рестораны, яхты — обязательный атрибут хорошего отдыха.
7/7 Дорогие отели и рестораны, яхты — обязательный атрибут хорошего отдыха.
Фото: @beccaamitchell

Несмотря на все минусы работы, у стюардесс есть одно большое преимущество: возможность посмотреть мир. Как и у всех, в неделю у стюардессы два выходных дня. А отпуск зависит от количества полетов и часов. Например, при 500 проведенных в небе часах в год оплачиваемый отпуск составляет 77 дней. Это гораздо больше, чем у людей остальных профессий, отдыхающих всего 28 дней в году. Дело в том, что работа бортпроводников считается тяжелой, как физически, так и эмоционально. Организм членов экипажа испытывает большие перегрузки, плюсом к этому на борту иногда встречаются буйные, боящиеся летать и задающие много вопросов пассажиры, которым надо уделить внимание. А это не всегда просто.

Самый любимый вид отдыха у стюардесс — поездка на море. В социальных сетях бортпроводниц полно снимков на пляжах в купальниках. Одни отдыхают в Дубае, другие — в Мексике, Италии, Турции. Дорогие отели и рестораны, яхты — обязательный атрибут хорошего отдыха. Многие также предпочитают активный отдых. Например, катаются на лыжах или сноуборде.

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