Как стюардессы отдыхают от работы

Несмотря на все минусы работы, у стюардесс есть одно большое преимущество: возможность посмотреть мир. Как и у всех, в неделю у стюардессы два выходных дня. А отпуск зависит от количества полетов и часов. Например, при 500 проведенных в небе часах в год оплачиваемый отпуск составляет 77 дней. Это гораздо больше, чем у людей остальных профессий, отдыхающих всего 28 дней в году. Дело в том, что работа бортпроводников считается тяжелой, как физически, так и эмоционально. Организм членов экипажа испытывает большие перегрузки, плюсом к этому на борту иногда встречаются буйные, боящиеся летать и задающие много вопросов пассажиры, которым надо уделить внимание. А это не всегда просто.