Как стюардессы отдыхают от работы

Длительные ночные перелеты, нагрузка на ноги, общение с пассажирами — условия работы у стюардесс непростые, но за ненормированный график полагаются неплохие отпускные. Как бортпроводницы со всего мира проводят время на отдыхе — в материале "Рамблера".
Несмотря на все минусы работы, у стюардесс есть одно большое преимущество: возможность посмотреть мир. Как и у всех, в неделю у стюардессы два выходных дня. А отпуск зависит от количества полетов и часов. Например, при 500 проведенных в небе часах в год оплачиваемый отпуск составляет 77 дней. Это гораздо больше, чем у людей остальных профессий, отдыхающих всего 28 дней в году. Дело в том, что работа бортпроводников считается тяжелой, как физически, так и эмоционально. Организм членов экипажа испытывает большие перегрузки, плюсом к этому на борту иногда встречаются буйные, боящиеся летать и задающие много вопросов пассажиры, которым надо уделить внимание. А это не всегда просто.
Самый любимый вид отдыха у стюардесс — поездка на море. В социальных сетях бортпроводниц полно снимков на пляжах в купальниках. Одни отдыхают в Дубае, другие — в Мексике, Италии, Турции. Дорогие отели и рестораны, яхты — обязательный атрибут хорошего отдыха. Многие также предпочитают активный отдых. Например, катаются на лыжах или сноуборде.