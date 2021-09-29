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"Богиня небес": стюардесса хулиганит в соцсетях и продает фото за 10 тысяч

Мира Маркина
52 минуты назад

Длинные стройные ноги, растяжка балерины и рабочая форма, — три составляющих популярности стюардессы, называющей себя "богиней небес". Фото российской бортпроводницы @tomato_juice_kween — в галерее "Рамблера".

Длинные стройные ноги, растяжка балерины и рабочая форма, — три составляющих популярности стюардессы, называющей себя "богиней небес".
1/7 Длинные стройные ноги, растяжка балерины и рабочая форма, — три составляющих популярности стюардессы, называющей себя "богиней небес".
Фото: @tomato_juice_kween
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В Instagram-аккаунте стюардессы более 26 тысяч подписчиков.
2/7 В Instagram-аккаунте стюардессы более 26 тысяч подписчиков.
Фото: @tomato_juice_kween
В описании профиля девушка называет себя "профессионалом по раздаче печенья и напитков в полете".
3/7 В описании профиля девушка называет себя "профессионалом по раздаче печенья и напитков в полете".
Фото: @tomato_juice_kween
Кажется, в прошлом девушка была балериной: высокая стопа, шпагаты и пластичные движения.
4/7 Кажется, в прошлом девушка была балериной: высокая стопа, шпагаты и пластичные движения.
Фото: @tomato_juice_kween
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Ноги — то, чем гордится бортпроводница, и завлекает фанатов.
5/7 Ноги — то, чем гордится бортпроводница, и завлекает фанатов.
Фото: @tomato_juice_kween
Посты стюардессы набирают сотни лайков, а в комментариях пользователи восхищаются ее внешностью.
6/7 Посты стюардессы набирают сотни лайков, а в комментариях пользователи восхищаются ее внешностью.
Фото: @tomato_juice_kween
У бортпроводницы есть аккаунты на OnlyFans и Patreon. За подписку девушка берет от 1 евро (84 рубля) до 120 евро (10171 рубль).
7/7 У бортпроводницы есть аккаунты на OnlyFans и Patreon. За подписку девушка берет от 1 евро (84 рубля) до 120 евро (10171 рубль).
Фото: @tomato_juice_kween

В Instagram-аккаунте стюардессы более 26 тысяч подписчиков. В описании профиля девушка называет себя "профессионалом по раздаче печенья и напитков в полете", а на странице публикует откровенные фото: как на борту самолета, так и "на земле". Кажется, в прошлом девушка была балериной: высокая стопа, шпагаты и пластичные движения. Ноги — то, чем гордится бортпроводница, и завлекает фанатов.

Посты стюардессы набирают сотни лайков, а в комментариях пользователи восхищаются ее внешностью:

"Я бы хотел летать только для того, чтобы преклониться перед коленями... такая КРАСИВАЯ", "Номинируйте в топ-10 фотографий женского летного экипажа за все время".

У бортпроводницы есть аккаунты на OnlyFans и Patreon. За подписку на фотографии девушка берет от 1 евро (84 рубля) до 120 евро (10171 рубль).

"Мои ноги великолепны. [...] Высокие арки, длинные пальцы ног, стройные морщинки, декольте на пальцах ног, милые ногти. [...] Мои ноги желают, чтобы меня побаловали до и после урока балета. Я надеюсь, что вы готовы отдать все. [...] Позвольте моим ногам овладеть вашим разумом и полностью контролировать его. Вы будете жить для моих ног и никогда не перестанете поклоняться им", — пишет стюардесса в своем аккаунте на OnlyFans.

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