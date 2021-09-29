Длинные стройные ноги, растяжка балерины и рабочая форма, — три составляющих популярности стюардессы, называющей себя "богиней небес". Фото российской бортпроводницы @tomato_juice_kween — в галерее "Рамблера".
В Instagram-аккаунте стюардессы более 26 тысяч подписчиков. В описании профиля девушка называет себя "профессионалом по раздаче печенья и напитков в полете", а на странице публикует откровенные фото: как на борту самолета, так и "на земле". Кажется, в прошлом девушка была балериной: высокая стопа, шпагаты и пластичные движения. Ноги — то, чем гордится бортпроводница, и завлекает фанатов.
Посты стюардессы набирают сотни лайков, а в комментариях пользователи восхищаются ее внешностью:
"Я бы хотел летать только для того, чтобы преклониться перед коленями... такая КРАСИВАЯ", "Номинируйте в топ-10 фотографий женского летного экипажа за все время".
У бортпроводницы есть аккаунты на OnlyFans и Patreon. За подписку на фотографии девушка берет от 1 евро (84 рубля) до 120 евро (10171 рубль).
"Мои ноги великолепны. [...] Высокие арки, длинные пальцы ног, стройные морщинки, декольте на пальцах ног, милые ногти. [...] Мои ноги желают, чтобы меня побаловали до и после урока балета. Я надеюсь, что вы готовы отдать все. [...] Позвольте моим ногам овладеть вашим разумом и полностью контролировать его. Вы будете жить для моих ног и никогда не перестанете поклоняться им", — пишет стюардесса в своем аккаунте на OnlyFans.