"Мои ноги великолепны. [...] Высокие арки, длинные пальцы ног, стройные морщинки, декольте на пальцах ног, милые ногти. [...] Мои ноги желают, чтобы меня побаловали до и после урока балета. Я надеюсь, что вы готовы отдать все. [...] Позвольте моим ногам овладеть вашим разумом и полностью контролировать его. Вы будете жить для моих ног и никогда не перестанете поклоняться им", — пишет стюардесса в своем аккаунте на OnlyFans.