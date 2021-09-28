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Россияне начали отдыхать как Путин и отправились в тайгу

Даша Краснова
1 час назад

Владимир Путин сейчас отдыхает в Сибири, а жители России берут с него пример. Об этом сообщили туроператоры в «Комсомольской правде».

Россияне начали отдыхать как Путин и отправились в тайгу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Поездки на дикую природу набирают популярность. А туроператоры предлагают самые разные форматы активных путешествий, начиная от пеших походов, заканчивая рыболовными и охотничьими турами.

Для любителей экстрима подойдут сплавы по горным рекам, а также восхождения на горы Алтая и долгие треккинговые походы. А для путешественников с детьми — пеший экотуризм в национальных парках и отдых в глемпингах на свежем воздухе.

При этом разброс цен на подобные путешествия довольно большой. Например, десятидневный поход-сплав по Оке стоит от 23 тысяч рублей на одного, пеший поход на Плато Путорана продолжительностью 12 дней — от 73 тысяч рублей на человека, а тур на выживание в тайге обойдется примерно в 70 тысяч рублей.

Однако при планировании путешествий в труднодоступную местность нужно учитывать затраты на билеты, которые обычно не входят в стоимость путевки.

В некоторые части тайги и вовсе не добраться без вертолета, часовая аренда которого в среднем обходится туристам в 90 тысяч рублей.

Если вы тоже решили последовать примеру президента, сначала ознакомьтесь с материалами "Что делать, если вы заблудились в лесу" и "Как спастись от медведя".

Новости путешествий,Владимир Путин,
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