Как выжить в лесу, если вы заблудились

Ежегодно в лесу теряется огромное количество людей. Большинство из них, к счастью, находят. Но иногда, увы, помощь приходит слишком поздно. Именно поэтому каждому человеку необходимо знать, как вести себя, если он потерялся в лесу. О некоторых хитростях, которые могут помочь продержаться в лесу до прихода спасателей и, возможно, спасти вам жизнь, читайте в материале. "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Джунгли" Кадр из фильма "Джунгли"

Расскажите близким, куда вы отправляетесь

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Даже если вы не планируете задержаться в лесу надолго, родственники или знакомые должны знать, куда вы идете. В случае непредвиденной ситуации вас будет проще искать, зная хотя бы примерно, в какую часть леса вы отправились.

Правильно собирайтесь

Отправиться на пикник с друзьями, остановившись на полянке, и пойти одному в лес — две большие разницы. Планируя поход обязательно позаботьтесь о минимальном наборе необходимых вещей. Это зажигалка или спички, фонарик, нож, небольшая аптечка, бутылка с водой, небольшой запас еды и теплую одежду. Как правило, погибают в лесу чаще всего от переохлаждения, поэтому хотя бы тонкую, но теплую флисовую кофту в рюкзак положить стоит.

Не паникуйте

Поняв, что вы заблудились, постарайтесь не впадать в панику. Глубоко подышите, успокойтесь и лишь потом думайте, что делать. Страх — одна из главных опасностей, с которой сталкивается заблудившийся. Адреналин, выплескивающийся в кровь, заставляет принимать необдуманные решения и толкает на нелогичные действия. Этого вам точно не надо.

Вспомните об ориентирах...

Самые хорошие ориентиры — это реки и ручьи. Со школьной скамьи нам известно, что они впадают в более крупные водоемы, а там есть шанс встретить людей. Часто возле рек можно увидеть тропинки, которые выведут вас к какой-нибудь деревне. А вот если вы идете по тропе, а в лицо вас бьют ветки, лучше сойти с нее — это тропа звериная. Вряд ли вы будете рады в такой ситуации встрече с лесными животными.

...или оставайтесь на месте

Если же все познания об ориентировании вылетели у вас из головы, лучше оставайтесь на месте. Бездумно шагая в неизвестном направлении, вы рискуете не выйти из леса, а, напротив, продвинуться, сильно вглубь него. Отыскать вас в чаще будет весьма непросто. Также стоит остановиться и прекратить движение, когда начинает темнеть. Бродить ночью по лесу так себе затея, ведь вряд ли вы умеете ориентироваться по звездам. А вот напороться на какую-нибудь ветку или не заметить яму вполне можете. Травмы в данной непростой ситуации точно будут лишними. Поэтому еще засветло позаботьтесь о ночлеге: разведите костер, соорудите навес из веток, оборудуйте себе спальное место. Спать, кстати, надо параллельно огню, а не головой или ногами к нему.

Избавляйтесь от голода и жажды

Минимальные знания о ягодах и грибах позволят вам не остаться голодным, если вы уже съели все свои запасы. Правда, на ягоды особенно уповать не стоит, поскольку они малокалорийны и способны насытить лишь на короткое время. А вот грибы, пожалуй, самая сытная еда в лесу. Повторимся: важно точно знать, какие из них съедобны! Грибы, пригодные в пищу, лучше всего мелко нарезать и отварить в двух, а то и в трех водах. Если же вы не уверены в своих познаниях относительно безопасности грибов, знайте, что продержаться до прихода спасателей могут помочь даже кора деревьев (съедобна кора березы, ивы, тополя) и корень лопуха (в нем много витамина В, а по вкусовым качествам напоминает картошку).