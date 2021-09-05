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Как спастись от медведя в лесу

Дарья Амосова
1 час назад

Гуляя по лесу или природным заповедникам, любой может набрести на хищника. «Рамблер» делится советами, как спасти себя и попутчиков.

Как спастись от медведя в лесу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Шуметь

Многие считают, что звуки привлекают животных, но все наоборот. Гуляя по лесу, создавайте много шума: стучите палками друг об друга, смейтесь, пойте. Медведь — животное осторожное и считывает шум как опасность.

Собраться в кучу

Медведи боятся животных, которые больше их по размеру. Если хищник приближается, сгруппируйтесь с попутчиками в кучку, поднимите рюкзаки над головой, сядьте кому-нибудь на спину. Оказавшись лицом к лицу с животным в одиночестве, поднимите полы плаща или куртки, поставьте рюкзак на голову, шумите и пойте. Выглядит глупо? Да. Но зато это отпугнет хищника.

Кинуть камешек

Нападать на медведя первым ни в коем случае не стоит, вы проиграете (вспоминаем Леонардо ДиКаприо в «Выжившем»). Зато вы можете показать, что с вами лучше не связываться. Например, кинуть в сторону медведя ветку или камешек. Важно делать это внезапно — медведи боятся всего неожиданного.

  • Не поворачивайтесь спиной;
  • Не пытайтесь убежать: медведь бегает быстрее любого олимпийского чемпиона.
  • Не смотрите в глаза: хищник воспримет это как агрессию.

Что делать, если медведь нападает

Когда медведь начинает оттопыривать нижнюю губу и делать выпады в вашу сторону, это знак, что вы зашли на его территорию. Аккуратно, не поворачиваясь и не делая резких движений уйдите с территории, пока медведь не исчезнет из взгляда. Ну а если медведь все-таки напал, притворитесь мертвым, закрыв голову руками. Хищник перестанет нападать, когда почувствует, что угрозы больше нет.

Как избежать столкновения с медведем

  • Обходите густые кусты и медвежьи тропы (два неглубоких ряда на земле) ;
  • Не готовьте рядом с палаткой и не разбрасывайте еду. Хищник идет на запах продуктов.
  • Не играйте с медвежатами. Медведица почувствует угрозу и начнет защищать своих детей.
Лайфхаки,Леонардо ДиКаприо,
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