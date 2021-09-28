Россияне определили самые востребованные направления ноября

Туроператоры назвали самые востребованные направления для путешествий, которые предпочитают выбирать россияне на ноябрь. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.

По данным АТОР, туристы массово начали скупать билеты в Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Калининград и на курорты Кавказских Минеральных Вод. Эксперты подчеркнули, что в этих регионах уже можно наблюдать дефицит мест в отелях.

Кроме того, большим спросом пользуются Казань, Алтайский край и Подмосковье. По оценкам туроператоров, в конце сентября продажи туров на школьные каникулы и праздничные выходные на день Народного единства (с 4 по 7 ноября) на внутренних направлениях пока далеки от пика: оживление спроса ожидается во второй половине октября.

«Турист стал более осторожен и предусмотрителен. Большинство россиян, оценивая риски возможных новых ограничений в регионах на фоне ожидания новой волны COVID-19, не готовы бронировать туры заранее. Люди хотят убедиться, что направление не закроется, и что с них за несколько дней до заезда не потребуют новых дополнительных справок, тестов, сертификатов и прочего», — объяснил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Для тех, кто хочет продлить лето, наиболее бюджетным выходом станет путевка в Турцию, куда можно поехать и в октябре, и в ноябре.