Что делать в Турции в октябре

Поклонники отдыха в Турции давно привыкли к толпам туристов на курортах и постоянному многоязыковому шуму голосов на улицах и пляжах. Совсем иную картину можно наблюдать на курортах Турции осенью, особенно в конце октября, когда пляжный сезон официально подходит к концу. Пляжи пустеют, в отелях появляется много свободных номеров. Тишина и спокойствие, так непохожие на бурлящую жизнь летней Турции. Зачем же ехать в Турцию в октябре и как сделать это осеннее путешествие интересным, читайте в материале “Рамблера”.

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Погода в октябре

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Поездка в Турцию в октябре, во-первых, — отличный шанс продлить себе лето. Погода в большинстве регионов еще по-летнему прекрасна: на побережье Средиземного моря температура воздуха достигает 24-27 градусов, да и вода еще вполне пригодна для купания (+22-26°С). Можно выбрать и курорты Эгейского моря, но лучше предпочесть те, что находятся не севернее Бодрума.

А вот в северные регионы страны ехать не стоит: погода здесь прохладнее (+18-21°С днем, +10-16°С ночью) и дожди могут сильно испортить отдых. Холоднее всего в октябре на курортах Черного моря, это необходимо учитывать при выборе места отдыха в Турции осенью.

Но, как правило, октябрь в Турции — это нормальное российское лето: тепло, но нет изнуряющей жары. Да и наплыв туристов в это время значительно ниже, несмотря на прекрасные погодные условия большей части страны.

Что посмотреть в Турции в октябре

Октябрь в Турции — идеальное время не только для пляжного отдыха, но и для поездок на экскурсии. Тем, кто любит не просто расслабляться на пляже, слушая шум волн и нежась на солнце, а предпочитает совмещать такой отдых с активностью, в середине осени, определенно, понравится. Погода для поездок к различным достопримечательностям гораздо более комфортна, нежели летом.

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Как выбрать экскурсию

В Турции очень много экскурсионных программ, среди которых каждый найдет для себя что-то интересное. Бронировать экскурсии можно как, приобретая путевку, так и самостоятельно. У туроператоров в Турции, как правило, самые дорогие предложения и не всегда интересные. У отдельных гидов тоже покупать экскурсии будет не лучшей идеей, поскольку доверчивых туристов легко обмануть.

Более привлекательный вариант — приобретать экскурсии, которые предлагают на улицах сами турки. Они, как правило, значительно дешевле и более интересны. Но в таком случае лучше иметь наводку от знакомых, которые уже путешествовали с тем или иным гидом. Но наиболее безопасный вариант — забронировать экскурсии на одном из сайтов-агрегаторов, коих в наше время довольно много. Вы можете без спешки выбрать тот вариант, который вам наиболее интересен, и, как правило, по весьма привлекательной цене.

Куда отправиться

Если вы не хотите уезжать от того, места, где остановились, можете взять экскурсию по самому курорту. Практически у каждого турецкого города довольно долгая история. Кроме того, местные гиды не только рассказывают об истории, но и делятся весьма ценными советами, которые могут быть полезны в будущем на отдыхе.

Если вы остановились в Белеке, посетите каньон-заповедник Кепрюлю. Это глубокая узкая долина, по которой стремительно несется река Кепрючай, к берегам которой спускаются горные склоны. Здесь просто фантастический ландшафт, недаром эта территория получила статус охраняемой зоны.

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Помимо любования живописными видами тут можно активно провести время: конные прогулки, альпинизм, экскурсия к античным руинам или в пещеру Алтынбешек Магараши и даже рафтинг наверняка найдут своих поклонников.

Тем, кто остановился в Сиде и предпочитает активный, но менее экстремальный отдых, можно посетить Храм Артемиды, также отсюда и из других городов можно отправиться на экскурсию Древняя Ликия: в Миру и Кекову. Здесь можно полюбоваться приятными пейзажами, увидеть собственными глазами руины затопленного города, гробницы древних ликийцев, вырубленные прямо в скалах, и многое другое. Разумеется, стоит съездить в Стамбул, который великолепен в любое время года.

Вариантов активного времяпрепровождения в Турции осенью — множество, вам остается выбрать на свой вкус.

Осенний шоппинг в Турции

Как правило, в октябре витрины магазинов Турции пестрят объявлениями о скидках. Многие торговцы представляют свои товары лишь в пиковый летний сезон, а осенью свою деятельность сворачивают. Чтобы сбыть остатки товара они и устраивают распродажи, на которых купить одежду, сувениры, изделия ремесленников можно с очень большими скидками.

Фестивали в Турции в октябре