Безопасный отдых в октябре: как оформить страховку от COVID

Осенью россиянам стали доступны многие заграничные направления. Однако риск заболеть COVID-19 все еще остается. Руководитель туристического агентства Guruturu Виктория Братухина рассказала "Рамблеру", как оформить страховку, сколько она стоит и что делать, если заболел, находясь в другой стране.
По мнению эксперта, выезжающим за рубеж необходимо обязательно оформить страховку, покрывающую случай заболевания коронавирусом.
"Если вы покупаете турпакет, она уже включена в стоимость. Самая дешевая — с франшизой. Это значит, что при каждом обращении вы должны заплатить франшизу 30 у.е. Все, что свыше, покрывает страховка. При небольшой доплате вы получаете расширенную страховку, без франшизы".
Если человек путешествует не по путевке, он должен оформить страховку самостоятельно.
"Ехать никуда не надо. Используя агрегаторы sravni.ru, cherehapa.ru и другие, вы можете выбрать страховой полис по вашим параметрам и оформить онлайн", — рассказала Виктория Братухина.
Стоимость страховки — от 230 рублей за неделю отдыха на одного взрослого.
"Если на отдыхе произошел страховой случай, вам необходимо связаться по номерам, указанным на страховом полисе. Сотрудники вас сориентируют, как действовать дальше".
При этом эксперт посоветовала не ехать самостоятельно в ближайшее медицинское учреждение, так как тогда все расходы лягут на человека без согласования со страховой компанией.