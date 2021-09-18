Безопасный отдых в октябре: как оформить страховку от COVID

"Если вы покупаете турпакет, она уже включена в стоимость. Самая дешевая — с франшизой. Это значит, что при каждом обращении вы должны заплатить франшизу 30 у.е. Все, что свыше, покрывает страховка. При небольшой доплате вы получаете расширенную страховку, без франшизы".