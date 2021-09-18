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Безопасный отдых в октябре: как оформить страховку от коронавируса

Анна Шутова
22 минуты назад

Осенью россиянам стали доступны многие заграничные направления. Однако риск заболеть COVID-19 все еще остается. Руководитель туристического агентства Guruturu Виктория Братухина рассказала "Рамблеру", как оформить страховку, сколько она стоит и что делать, если заболел, находясь в другой стране.

Безопасный отдых в октябре: как оформить страховку от COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению эксперта, выезжающим за рубеж необходимо обязательно оформить страховку, покрывающую случай заболевания коронавирусом.

"Если вы покупаете турпакет, она уже включена в стоимость. Самая дешевая — с франшизой. Это значит, что при каждом обращении вы должны заплатить франшизу 30 у.е. Все, что свыше, покрывает страховка. При небольшой доплате вы получаете расширенную страховку, без франшизы".

Если человек путешествует не по путевке, он должен оформить страховку самостоятельно.

"Ехать никуда не надо. Используя агрегаторы sravni.ru, cherehapa.ru и другие, вы можете выбрать страховой полис по вашим параметрам и оформить онлайн", — рассказала Виктория Братухина.

На что обратить внимание:
  • на отсутствие франшизы;
  • на включенные риски (covid, ожоги, багаж);
  • на ассистанса (компания, которая занимается вами в другой стране);
  • на сумму покрытия: от 30 до 100 тыс.у.е.

Стоимость страховки — от 230 рублей за неделю отдыха на одного взрослого.

"Если на отдыхе произошел страховой случай, вам необходимо связаться по номерам, указанным на страховом полисе. Сотрудники вас сориентируют, как действовать дальше".

При этом эксперт посоветовала не ехать самостоятельно в ближайшее медицинское учреждение, так как тогда все расходы лягут на человека без согласования со страховой компанией.

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