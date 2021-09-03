Аппетитные формы: как выглядят стюардессы без униформы

Многие бортпроводницы выглядят так, будто сошли с обложки глянца. Привлекательные, стройные, высокие девушки всегда притягивают к себе взгляды пассажиров. Нетрудно догадаться, что авиакомпании намеренно набирают девушек, соответствующих определенным канонам.

Конечно, сегодня авиакомпании придерживаются не таких строгих правил, как в далекие 60-е. Но, как минимум, стюардесса должна быть приятной наружности. Это понятие очень абстрактное, тем не менее помогает отсеять добрую часть кандидаток. Поэтому на борт попадают самые лучшие. "Рамблер" сделал подборку российских стюардесс, которые обескураживают не только своим рабочим образом.