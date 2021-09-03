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Аппетитные формы: как выглядят стюардессы без униформы

Катерина Саломе
1 час назад

Многие бортпроводницы выглядят так, будто сошли с обложки глянца. Привлекательные, стройные, высокие девушки всегда притягивают к себе взгляды пассажиров. Нетрудно догадаться, что авиакомпании намеренно набирают девушек, соответствующих определенным канонам.

Стюардессы не ограничиваются в жизни лишь полетами.
1/7 Стюардессы не ограничиваются в жизни лишь полетами.
Фото: @alexandratarasova_
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Большинство из них активно ведут страницы в Instagram.
2/7 Большинство из них активно ведут страницы в Instagram.
Фото: @mezhevskayasnezhana
И не стесняются публиковать свои довольно откровенные фотографии.
3/7 И не стесняются публиковать свои довольно откровенные фотографии.
Фото: @annjoycorgi
Но подписчики только рады снимкам, на которых девушки демонстрируют свои прелести.
4/7 Но подписчики только рады снимкам, на которых девушки демонстрируют свои прелести.
Фото: @lovefaliya
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Многие фолловеры отмечают аппетитные формы стюардесс, когда на тех нет униформы.
5/7 Многие фолловеры отмечают аппетитные формы стюардесс, когда на тех нет униформы.
Фото: @_kovinskaya_
Оно и неудивительно.
6/7 Оно и неудивительно.
Фото: @in_your_flight_
Ведь все бортпроводницы с идеальными пропорциями, как на подбор.
7/7 Ведь все бортпроводницы с идеальными пропорциями, как на подбор.
Фото: @ermolaevavi

Конечно, сегодня авиакомпании придерживаются не таких строгих правил, как в далекие 60-е. Но, как минимум, стюардесса должна быть приятной наружности. Это понятие очень абстрактное, тем не менее помогает отсеять добрую часть кандидаток. Поэтому на борт попадают самые лучшие. "Рамблер" сделал подборку российских стюардесс, которые обескураживают не только своим рабочим образом.

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