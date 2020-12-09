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Туристов призвали не покупать места в очередях в Сочи 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Туристов призвали не покупать места в очередях в Сочи
Фото: depositphotos.com
Исполнительный директор курорта «Роза Хутор» Юрий Колобов призвал россиян не покупать места в очередях на подъемники. Об этом он сообщил в беседе с Business FM.
Недавно в Сети появились объявления о продаже мест в очереди на подъемник в Сочи. Однако, по словам представителя курорта, эти схемы не работают на практике. Кроме того, в этот году откроют новую канатную дорогу:

«Не можем сказать, что очередей не будет, потому что надо и дистанцию выдерживать, и сажать меньше людей в кабинки. Но здесь тоже все будет происходить в рамках разумного, и очереди на "Розе Хутор" больше, чем было раньше, не будет», — сказал Юрий Колобов.

Исполнительный директор посоветовал воспользоваться другим методом, чтобы избежать очереди:

«Можно идти прямой дорогой наверх, а у нас есть еще два способа подняться и дальше кататься. (…) Если идти боковыми путями, то никаких очередей и не будет никогда».

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи.
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Новости путешествий , Business FM
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