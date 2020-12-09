Туристов призвали не покупать места в очередях в Сочи 

«Не можем сказать, что очередей не будет, потому что надо и дистанцию выдерживать, и сажать меньше людей в кабинки. Но здесь тоже все будет происходить в рамках разумного, и очереди на "Розе Хутор" больше, чем было раньше, не будет», — сказал Юрий Колобов.