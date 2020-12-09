Россиянка разделась на глазах у туристов в Сочи 

Россиянка разделась ради откровенной фотосессии в горах Сочи и попала на видео. Ролик опубликовали в группе @krasnodar_kray в Instagram.
Девушка оголилась в горах Красной Поляны на глазах у туристов. На видео видно, что россиянка позирует, прикрывая грудь руками.
«Шок-контент. Я не снимаю, я горы снимаю», — ответил автор видео на просьбу модели прекратить съемку.
В Сети раскритиковали девушку за "отсутствие норм приличия".
«Летом по городу ходят голышом, зимой в горах. Они же на отдыхе в Сочи», — написал один из пользователей.
Однако некоторые вступились за россиянку, объяснив, что такую фигуру "не стыдно показать".
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