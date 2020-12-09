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Лыжница упала в действующий вулкан и выжила 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Лыжница упала в действующий вулкан и выжила
Фото: Clackamas County Sheriff's Office/ Facebook
Американка каталась на лыжах на горе Маунт-Худ в штате Орегон и провалилась в вулканическую трещину. Женщина осталась жива. Об этом сообщает издание People.
Инцидент произошел 4 декабря. Лыжница Кэролайн Сандбаум каталась вместе с мужем. Пока она ждала его с вершины, упала в трещину действующего вулкана, которая была скрыта под снегом.
Как рассказали в офисе шерифа округа Клакамас, такие трещины называются фумаролами. Это источники горячих газов, расположенные в кратерах, на склонах и у подножия вулканов.
Произошедшее заметил альпинист. Он видел, как женщина присела отдохнуть, а потом на ее месте образовалась дыра в снегу. Мужчина вызвал спасателей и спустил Кэролайн Сандбаум веревку. Она смогла обвязать себя и выбраться.

"Я сидела на своем рюкзаке, и подо мной начал осыпаться снег. Я испугалась и переживала, что провалюсь и задохнусь под снегом", — рассказала американка.

Если бы не альпинист, лыжницу было бы сложно найти:

"Воздух внутри фумаролы может быть ядовитым и потенциально смертельно опасным", — сказали в офисе шерифа.

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