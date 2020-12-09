В России ввели запрет на продажу билетов за границу

«Право на выполнение нерегулярных грузопассажирских рейсов ориентировано на осуществление вывоза иностранных граждан с территории Российской Федерации и возврата российских граждан на родину. Перевозка граждан за пределы РФ не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов».