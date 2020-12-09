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В России ввели новый запрет на продажу билетов за границу 

Анна Арсеньева 6 часов назад
В России ввели запрет на продажу билетов за границу
Фото: depositphotos.com
Авиакомпаниям России запретили продавать туристам билеты на "вывозные рейсы" в закрытые из-за пандемии коронавируса страны. Об этом сообщает TourDom.ru.
Документ подписал руководитель Росавиации Александр Нерадько. В нем говорится, что данные рейсы предназначены для возврата граждан РФ домой и вывоз иностранцев на родину, а не для туристических поездок:

«Право на выполнение нерегулярных грузопассажирских рейсов ориентировано на осуществление вывоза иностранных граждан с территории Российской Федерации и возврата российских граждан на родину. Перевозка граждан за пределы РФ не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов».

Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно, как добраться до Бали "в обход".
Видео дня. Неизведанные места, куда закрыт путь туристам
Новости путешествий , Александр Нерадько , Росавиация
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