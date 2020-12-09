Стало известно, как россияне, желающие отдохнуть на Бали несмотря на пандемию, могут добраться до локации. О способах доехать до острова в Индонезии сообщается на портале Ассоциации туроператоров России

В условиях закрытия аэропорта Денпасар, единственный вариант добраться до Бали — это прилететь в Джакарту по бизнес-визе.

В данный момент из Москвы попасть туда можно только рейсами иностранных авиакомпаний, как правило, для этого придется сделать несколько пересадок. Долететь можно, к примеру, рейсами Turkish Airlines или Emirates

Путешественнику, прилетевшему на Бали, необходимо иметь результаты ПЦР-теста, переведенные на английский язык, гарантийное письмо от компании, которая принимает приехавшего из-за границы, а также справку-выписку с банковского счета и заполненный бланк о состоянии здоровья.

Пользоваться этим способом попасть на курорт не рекомендуется, если в поездке нет деловой составляющей.