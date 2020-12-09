Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Россиянин купил путевку в Турцию на Новый год за гроши 

Стелла Шмель 7 часов назад
Россиянин купил путевку в Турцию за гроши
Фото: depositphotos.com
Россиянину удалось спланировать свои новогодние праздники, не потратив при этом баснословную сумму денег. Как рассказал любитель путешествовать, ему удалось найти путевку в Турцию по удивительно низкой цене. Об этом он рассказала на платформе "Яндекс Дзен".
Турист рассказал, что традиционно на каждый Новый год отправляется в путешествие. Но из-за пандемии в этом году выбор оказался крайне ограничен, поэтому ему пришлось рассмотреть вариант поездки в Турцию. Цена его приятно удивила — россиянину удалось найти пятизвездочный отель с двухразовым питанием за 79 евро (около семи тысяч рублей).

"То есть, всего 158 евро за две ночи, подчеркиваю, с завтраками и ужинами! Вы дома больше проедите в Новый год. Это просто даром за пять звезд и условия, которые предоставляются",

— отметил он.
В отеле есть крытый бассейн, SPA и оздоровительный центр с хаммамом и сауной. На пляжный отдых рассчитывать смысла нет, но можно отправиться посмотреть на местные достопримечательности.
Ранее "Рамблер" писал, что отправившийся в "безопасный круиз" лайнер вернулся из-за вспышки коронавируса на корабле.
Видео дня. Неизведанные места, куда закрыт путь туристам
Комментарии 4
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
00:16
Стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео
Новости путешествий
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
14:18
Изолированные места в мире, куда тяжело добраться
Заграница
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
02:07
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
Новости путешествий
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение