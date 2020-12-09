Россиянин купил путевку в Турцию за гроши

Россиянину удалось спланировать свои новогодние праздники, не потратив при этом баснословную сумму денег. Как рассказал любитель путешествовать, ему удалось найти путевку в Турцию по удивительно низкой цене. Об этом он рассказала на платформе "Яндекс Дзен".

Турист рассказал, что традиционно на каждый Новый год отправляется в путешествие. Но из-за пандемии в этом году выбор оказался крайне ограничен, поэтому ему пришлось рассмотреть вариант поездки в Турцию. Цена его приятно удивила — россиянину удалось найти пятизвездочный отель с двухразовым питанием за 79 евро (около семи тысяч рублей).

"То есть, всего 158 евро за две ночи, подчеркиваю, с завтраками и ужинами! Вы дома больше проедите в Новый год. Это просто даром за пять звезд и условия, которые предоставляются",

— отметил он.

В отеле есть крытый бассейн, SPA и оздоровительный центр с хаммамом и сауной. На пляжный отдых рассчитывать смысла нет, но можно отправиться посмотреть на местные достопримечательности.