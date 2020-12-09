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Отправившийся в «безопасный круиз» лайнер вернулся из-за вспышки коронавируса на корабле 

Стелла Шмель 7 часов назад
«Безопасный круиз» на лайнере сорван из-за COVID-19
Фото: depositphotos.com
Лайнер, отправившийся в круиз "в никуда", вернулся раньше срока в порт Сингапура. Все дело в том, что на корабле был зарегистрирован случай заражения коронавирусом. Больным оказался 83-летний пассажир. На новость обратило внимание издание Straits Times.
Морскому судну пришлось развернуться и вновь направиться назад в порт на третий день своего "путешествия". Всего круиз должен был составлять четыре дня.
Сообщается, что пациент с коронавирусом, а также все контактировавшие с ним, в том числе и члены экипажа судна, были изолированы. Последние уже сдали ПЦР-тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
Ранее "Рамблер" писал, что Россия запустит авиарейс «в никуда».
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