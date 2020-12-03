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Россия запустит авиарейс «в никуда» 

Катерина Саломе 3 часа назад
Россия запустит авиарейс «в никуда»
Фото: depositphotos.com
19 декабря при поддержке российской авиакомпании «Победа» в Москве запустят пассажирский рейс «в никуда». Воздушное судно взлетит в небо над Москвой и, не совершая посадки, вернется обратно. Об этом сообщается на официальном сайте одного из летчиков-участников акции.
Самолет Boeing 737-800 вылетит в 11 утра из аэропорта «Внуково» и через полтора часа приземлиться обратно. Руководить экипажем будут Алексей Кочемасов и Дмитрий Копосов.

«Мы гарантируем вам доброе и внимательное отношение экипажа, при хорошей видимости — обзорные комментарии, ну, а если вдруг будет облачно, то чистое небо и солнце над облаками будет целиком и полностью принадлежать нам»,

— указано в сообщении.
В стоимость полета также входят розыгрыш призов и подарков, памятные сувениры и фотография с членами экипажа. При этом питание на рейсе не предусмотрено.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы самые популярные города у автотуристов.
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Комментарии 5
Новости путешествий , Авиакомпания "Победа" , Международный аэропорт Внуково
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