Названы самые популярные города у автотуристов 

В текущем году резко увеличилось число туристов, путешествующих на машине. В связи с этим выросла популярность размещения в гостиницах на ночь в городах, расположенных по пути на юг страны. Об этом сообщает Tvil.ru.

Специалисты проанализировали данные бронирований с июня по октябрь 2020 года. В результате исследования они составили список самых востребованных у автомобилистов населенных пунктов, расположенных по пути к российским морским курортам.

Как оказалось, чаще всего туристы отдают предпочтение гостиницам в Ростове-на-Дону и Волгограде. Спрос на них вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. В рейтинг самых востребованных у автомобилистов населенных пунктов также вошли Краснодар, Воронеж, Каменск-Шахтинский и Липецк.

«Благодаря этому тренду туристы больше узнают города России. Известные блогеры рассказывают про удивительные места по пути на юг, такие как Дивногорье в Воронежской области, полуостров тюльпанов в заповеднике ростовской области, Воргольские скалы в Липецкой области и Кудыкина гора»,

— заявила Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования жилья для отдыха.