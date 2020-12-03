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Названы самые популярные города у автотуристов 

Катерина Саломе 9 часов назад
Названы самые популярные города у автотуристов
Фото: depositphotos.com
В текущем году резко увеличилось число туристов, путешествующих на машине. В связи с этим выросла популярность размещения в гостиницах на ночь в городах, расположенных по пути на юг страны. Об этом сообщает Tvil.ru.
Специалисты проанализировали данные бронирований с июня по октябрь 2020 года. В результате исследования они составили список самых востребованных у автомобилистов населенных пунктов, расположенных по пути к российским морским курортам.
Как оказалось, чаще всего туристы отдают предпочтение гостиницам в Ростове-на-Дону и Волгограде. Спрос на них вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. В рейтинг самых востребованных у автомобилистов населенных пунктов также вошли Краснодар, Воронеж, Каменск-Шахтинский и Липецк.

«Благодаря этому тренду туристы больше узнают города России. Известные блогеры рассказывают про удивительные места по пути на юг, такие как Дивногорье в Воронежской области, полуостров тюльпанов в заповеднике ростовской области, Воргольские скалы в Липецкой области и Кудыкина гора»,

— заявила Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования жилья для отдыха.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что раскрыт способ добраться до секретного места в Сочи.
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