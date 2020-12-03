Раскрыт способ добраться до секретного места в Сочи

Стал известен способ добраться до закрытого для туристов места в Сочи, которое считается одним из самых красивых. Об этом пишет «Сочи 24».

В Сети рассказали об окрестностях села Аибга. Оно расположено на высоте 840 метров над уровнем моря и граничит со стороны Абхазии с реликтовым лесом, в котором проживает всего несколько семей. Сообщается, что добраться до места можно по грунтовой дороге, идущей вверх вдоль реки Псоу, от села Ермоловка — расстояние от Адлера до Аигби составляет чуть более 50 километров. При этом на пути расположен пункт контроля: для проезда иногородних необходимо заблаговременное оформление пропуска.

«Это по-настоящему затерянный мир. (…) Главное достоинство — полностью уединенный отдых»,

— указано в материале.