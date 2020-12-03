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Раскрыты способы тайного заработка стюардесс 

Стелла Шмель 4 часа назад
Путешественница из России поделилась способами, которыми пользуются стюардессы для дополнительного дохода. О методах тайного заработка рассказала бывшая бортпроводница. Ее слова приведены на канале "Торшина — путешественница" на платформе "Яндекс Дзен".
Как рассказала экс-стюардесса, за пару тысяч рублей бортпроводники могут пересадить пассажира в бизнес-класс. Правда, сделать это с каждым разом становится все сложнее — за рассадкой пристально следят.
Пассажирам, которым невтерпеж покурить, за дополнительную плату могут предоставить такую "возможность" — стюардессы позволяют это сделать в рулон туалетной бумаги, который вставлен в слив раковины.

"Вы знаете, что на борту нельзя курить. Но есть пассажиры, которые, особенно при длительных перелетах, просто с ума без сигарет сходят. Предлагают стюардессам деньги. Знаю, что некоторые берут",

— сказала она.
Ранее "Рамблер" писал, что бывшая стюардесса назвала главный минус работы.
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