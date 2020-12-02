Стюардесса назвала главный минус работы

Бывшая стюардесса авиакомпании Pan Am рассказала о негативной стороне профессии. Об этом сообщает Daily Express.
Бортпроводница дала интервью профессору Брюсу Эвансу. По ее словам, главный минус работы — обязанность регулярно взвешиваться. Так контролировалось, не набрали ли сотрудники лишний вес.
Компания предпочитала брать на работу более "женственных" стюардесс и знакомых руководителя Pan Am.
«Это выглядело как две стороны одной медали. С первого взгляда — идеальная внешность стюардесс, а со второго — отношение к ним как к мясу», — сказал Брюс Эванс.
Кроме того, авиакомпания могла не взять на работу разведенных. "пассивных", "коренастых" или имеющих детей людей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса показала редкое явление из кабины пилотов.