Стюардесса назвала главный минус работы

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Бывшая стюардесса авиакомпании Pan Am рассказала о негативной стороне профессии. Об этом сообщает Daily Express.

Бортпроводница дала интервью профессору Брюсу Эвансу . По ее словам, главный минус работы — обязанность регулярно взвешиваться. Так контролировалось, не набрали ли сотрудники лишний вес.

Компания предпочитала брать на работу более "женственных" стюардесс и знакомых руководителя Pan Am.

«Это выглядело как две стороны одной медали. С первого взгляда — идеальная внешность стюардесс, а со второго — отношение к ним как к мясу», — сказал Брюс Эванс.

Кроме того, авиакомпания могла не взять на работу разведенных. "пассивных", "коренастых" или имеющих детей людей.