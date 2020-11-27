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Стюардесса показала редкое явление из кабины пилотов 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Российская стюардесса показала редкое явление, которое можно увидеть из самолета. Роликом из кабины пилотов она поделилась в Instagram.
На видео девушка запечатлела огни святого Эльма. На первый взгляд может показаться, что это молния, но девушка пояснила, что это не так. Она рассказала, что на самом деле огни святого Эльфа появляются на стыках ветровых стекол и корпуса самолета, законцовках крыльев и статических разрядниках при пролете вблизи от грозового фронта или через него. Также их можно увидеть в том случае, если самолет прошел через вулканический пепел.
Девушка также пояснила, что это явление не считается опасным для полетов:

"Пилоты утверждают, что это⁣⁣метеоявление не относится к опасным, а является лишь неблагоприятным. По верхнему слою металлического корпуса самолета электричество постепенно стекает в атмосферу, как правило не причиняя вреда ни самолету, ни пассажирам"

Ранее "Рамблер" сообщал, что буйного пассажира в салоне самолета сняли на видео.
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