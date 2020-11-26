Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео 

Вылет самолета из Омска в Москву задержали на час из-за буйного пассажира. Кадры конфликта появились в Telegram-канале Mash. Сначала мужчина начал кричать на бортпроводников, а затем на своих попутчиков.

«Кто вам разрешил орать на меня? Я такой же гражданин Российской Федерации, как и вы! Научитесь себя вести», — возмущается он в то время, как люди, сидящие сзади, требуют, чтобы пассажир «успокоился и сидел нормально».

Сообщается, что дебошира разозлил тон бортпроводников, с которым бортпроводники объясняли инструкции по безопасности. Однако у других пассажиров тон стюарда гнева не вызвал.

В результате вылет самолета отложили, на борт вызвали сотрудников полиции, которые вывели буйного россиянина. Жена осталась в своем кресле.