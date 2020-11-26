Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео 

Даня Виттиг 3 часа назад
Вылет самолета из Омска в Москву задержали на час из-за буйного пассажира. Кадры конфликта появились в Telegram-канале Mash. Сначала мужчина начал кричать на бортпроводников, а затем на своих попутчиков.

«Кто вам разрешил орать на меня? Я такой же гражданин Российской Федерации, как и вы! Научитесь себя вести», — возмущается он в то время, как люди, сидящие сзади, требуют, чтобы пассажир «успокоился и сидел нормально».

Сообщается, что дебошира разозлил тон бортпроводников, с которым бортпроводники объясняли инструкции по безопасности. Однако у других пассажиров тон стюарда гнева не вызвал.
В результате вылет самолета отложили, на борт вызвали сотрудников полиции, которые вывели буйного россиянина. Жена осталась в своем кресле.
Ранее "Рамблер" сообщал о вещах, которые не рассказывают пассажирам самолета.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
02:07
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
Новости путешествий
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение