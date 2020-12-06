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Туристам начали продавать места в очереди на подъемники в Сочи 

Анна Арсеньева 1 час назад
Туристам продают места в очереди на подъемники в Сочи
Фото: depositphotos.com
Жители Сочи начали продавать туристам места в очереди на подъемник на Красной Поляне. Об этом сообщает "МИР 24".
Услуга для приезжающих на самый популярный горнолыжный курорт страны появилась на сайтах объявлений.

«Договорная цена смотря сколько стоять. Можно и по двое суток стоять. Тысяч 40 выйдет, люди платят даже по 60. Тут очередь такая, что придется мне человека брать и меняться с ним», — рассказал житель Сочи.

В сезон всегда образуются большие очереди на подъемник. Как рассказал советник главы Ростуризма Дмитрий Горин, на Новый год отели горного кластера забронированы уже на 95%.

«Можно предположить, что с учетом закрытия границ отдых на самом популярном горнолыжном курорте России будет востребован на протяжении всего сезона», — рассказал Горин.

Руководитель экстрим-клуба Дмитрий Петрушин посоветовал туристам взять инструктора, чтобы пройти без очереди:

«То есть отдал денежки инструктору, грубо говоря, за обучение за час тысячи три-четыре, пусть пять-десять, но не 40. Зашел без очереди, и инструктору хорошо, он час отдыхает, и вы зашли без очереди».

Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне отказываются от новогодних путешествий.
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Новости путешествий , Дмитрий Горин , Ростуризм
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