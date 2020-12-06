Туристам продают места в очереди на подъемники в Сочи

Жители Сочи начали продавать туристам места в очереди на подъемник на Красной Поляне. Об этом сообщает "МИР 24".
Услуга для приезжающих на самый популярный горнолыжный курорт страны появилась на сайтах объявлений.
«Договорная цена смотря сколько стоять. Можно и по двое суток стоять. Тысяч 40 выйдет, люди платят даже по 60. Тут очередь такая, что придется мне человека брать и меняться с ним», — рассказал житель Сочи.
В сезон всегда образуются большие очереди на подъемник. Как рассказал советник главы Ростуризма Дмитрий Горин, на Новый год отели горного кластера забронированы уже на 95%.
«Можно предположить, что с учетом закрытия границ отдых на самом популярном горнолыжном курорте России будет востребован на протяжении всего сезона», — рассказал Горин.
Руководитель экстрим-клуба Дмитрий Петрушин посоветовал туристам взять инструктора, чтобы пройти без очереди:
«То есть отдал денежки инструктору, грубо говоря, за обучение за час тысячи три-четыре, пусть пять-десять, но не 40. Зашел без очереди, и инструктору хорошо, он час отдыхает, и вы зашли без очереди».
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне отказываются от новогодних путешествий.